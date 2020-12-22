المطاعم السياحية تعلن الانتهاء من تعديل المواصفات الخاصة بتراخيصها

أكد عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت و المطاعم السياحية ، إعداد الغرفة لحصر المشاكل التى تواجه وتمثل تحديات للمنشآت والمطاعم السياحية ، عبر مذكرة تم رفعها إلى معالى الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، والحلول المقترحة من قبل مجلس إدارة الغرفة تجاه هذه المشاكل الشائكة مع جهات ذات الإرتباط المشترك مع السياحة.





وقال رئيس الغرفة ، إن لجنة المتابعة برئاسة شريف صادق ، عضو مجلس إدارة الغرفة قد قامت بدورها مع اللجان المعنية بوزارة السياحة والآثار بالانتهاء من تعديل المواصفات الخاصة بالمنشآت السياحية من صياغتها وتم إضافة تسهيلات وتم تخفيف الأعباء وإضافة أنشطة جديدة وتم تسليمها لوزارة السياحة.









وأضاف المصرى ، أن لجنة المتابعة قامت أيضًا بالإنتهاء من تحديد ضوابط واشتراطات الفقرة الفنية وتم تسليمها لوزارة السياحة لبدء العمل بموجبها ، وكذلك الإتفاق مع الحماية المدنية لجعل الموافقة تسرى لمدة عامين وتم الإنتهاء من مناقشة ومراجعة الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق بالإتفاق مع الحماية المدنية.





من جانبه قال شريف صادق ، عضو مجلس الإدارة ،رئيس لجنة المتابعة بالغرفة ، أن اللجنة عبر مجلس الإدارة ، بالإتفاق مع اللواء الدكتور راضى عبد المعطى ، رئيــس هيئة حماية المستهلك الأسبق على منح المنشآت السياحية مهلة قدرها شهرين وانتهت فى شهر يونيه 2020 لتطبيق مواد قانون حماية المستهلك والتى تقضى بأن يتم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح يشمل السعر الإجمالى شاملًا الضرائب والخدمة وتعتبر قائمة الطعام ( المنيو) من وسائل الاعلان عن السلع - لذا يجب ذكر الســـعر الإجمالى للبيـع ( شامل الضريبة والخدمة ) أما فى الفاتورة أو الشيك الذى يقدم للعميل يتم فصل الضريبة والخدمة.





كما قامت اللجنة أيضًا بالإتفــاق مع وزارة السياحة على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتعليمات الواجب إتباعها فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتخذة بالمنشآت السياحية ، وإنشاء غرفة عمليات بغرفة المنشآت السياحية المركز الرئيسى وفروعها عن إنشاء غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وذلك لتلقى أى بلاغات بخصوص فيروس كورونا حيث يتعين على المنشآت السياحية التابعة للغرفة الإبلاغ عن أى حالات اشتباه بفيروس كورونا سواء من الرواد أو العاملين بالمنشأة على أرقام التليفونات الخاصة بالسيد رئيس مجلس الادارة أو السيد أمين عام الغرفة.

واشار صادق ، إلى إنه فى إطار التعاون مع المجلس الأعلى للآثار والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولتخفيف الأعباء عن مستأجرى الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية وبتوجيهات معالى الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار تم تخفيـــض النســـــبة الإيجارية بنســـبة 50% على مســـــتأجرى الكافتيـريات بالمتاحف والمواقع الأثرية عن شهر مارس 2020 ، والاعفاء التام بالنسبة لشهرى إبريل ومايو 2020، وإعتبـــار فتــــرة غلق المتــــاحف والمواقع الأثـــرية فتـــرة توقف إجبارية يتم إضافتها بعد عودة العمل إلى مدة التعاقد . وذلك تخفيفًا للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على مستأجرى البــــــازارات والكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الاعلى للآثار .





ونوه،رئيس لجنة المتابعة بالغرفة ،بأن الغرفة قد وجهت مناشدة لمعالى وزير السياحة والآثار بإصدار تعليمات إلى شركات السياحة بعدم توجه الأفواج السياحية إلى المنشآت المحلية غير الخاضعة للإشراف السياحى ، والتى يترتب عليها مخاطر أمنية وصحية لا داعى لها، وإن الوزارة ممثلة فى الأستاذ أحمد عبيد، مساعد الوزير للشئون الفنية رئيس قطاع مكتب الوزير مرفق به ما ورد من رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة (القطاع المختص) خطابًا يفيد إنه تم مخاطبة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من أجل تعميم منشـــور على كافة الشركات السياحية للإلتزام بتوجيه الأفواج السياحية إلى المنشآت السياحية دون غيرها .





وكشف شريف صادق ، النقاب عن قيام مجلس إدارة الغرفة من وزارة السياحة الســـماح للمطاعم بالحصول على موافقة مبدئية قبل إصدار الترخيص بهدف إستيراد إحتياجاتها مسبقًا - حيث أن الموافقة تصدر الآن بعد إستخراج الترخيص ، كما تم تم تشكيل لجنه بالإشتراك مع الغرفة التجارية بالجيزة للتفاوض مع إدارات المولات لتخفيض الإيجارات للمنشآت السياحية كدعم ومساندة لها فى الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، فضلًا عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية لبحث أوراق المشاريع الجديدة التى تقدم للحصول على ترخيص سياحى تسهيلًا على المستثمرين.