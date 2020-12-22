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برلمان

لمنع انتشار فيروس كورونا.. برلماني يطالب بإغلاق فوري لـ"السناتر"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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فريدة محمد
أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكد فيها أن الدولة ستتخذ خلال الفترة المقبلة عدة إجراءات لإحكام السيطرة بشكل كبير على مراكز الدروس الخصوصية، مطالبًا بالإغلاق الفوري للسناتر التعليمية لمنع انتشار فيروس كورونا. 

ووجه "إسماعيل" في بيان الثلاثاء، التحية للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على صراحته واعترافه بأن الوزارة تعلم ان هناك مراكز دروس خصوصية مازالت مفتوحة و تمارس نشاطها بشكل غير قانوني حتى الآن رغم كل التحذيرات وتأكيده أن هناك سببين في استمرار نشاط بعض مراكز الدروس الخصوصية رغم كل الظروف والتحذيرات المحيطة، وأن أول تلك الأسباب هو عدم انضباط أصحاب هذه المراكز وإصرارهم على مخالفة القانون للحصول على المكاسب المادية وأن السبب الآخر هم أولياء الأمور انفسهم الذين يوافقون بإرادتهم على إرسال أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية رغم كل التحذيرات. 

وقال النائب محمد إسماعيل إنه يجب على الأجهزة المختصة ان تطبق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين من اجل الحفاظ على أبنائنا الطلاب واسرهم خاصة خلال هذه المرحلة التي تتزايد فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا خاصة بعد نجاح الوزارة في توفير مدرسة داخل كل منزل من خلال القنوات التعليمية والمنصات الالكترونية ومصادر التعلم المختلفة، وبالتالي لا حاجة لمراكز الدروس الخصوصية وما شابه ذلك. 
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