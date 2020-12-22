لعدم التزامهم بارتداء الكمامات.. ضبط 5732 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة





جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (503) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5732) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.