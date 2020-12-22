ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لعدم التزامهم بارتداء الكمامات.. ضبط 5732 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:25 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (503) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5732) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال يوم واحد.. ضبط 3722 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة وتحرير 314 مخالفة لقرارات الغلق

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 5122 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة

الداخلية تحرر 365 مخالفة للمحلات غير المتلزمين بقرار الغلق خلال 24 ساعة

ضبط 5805 سائقي نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

لا تهاون.. الداخلية تضبط 5503 سائقين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الداخلية: ضبط 4473 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

قطع المياه 16 ساعة عن بعض مناطق القاهرة الجديدة اعتبارا من 8 مساء اليوم

الأسرع في الانتشار.. معلومات خطيرة عن سلالة كورونا الجديدة ومدي فاعلية اللقاح ضدها

حقيقية غياب مروان محسن عن مباريات الأهلي لأسباب نفسية

بعد فوز ريال مدريد.. الجماهير تطالب مجلس الأهلي بعدم حضور حفل جلوب سوكر لتسلم جائزة نادي القرن

أحمد التهامي يوجه رسالة لـ محمد صلاح

بعد إثارتها الجدل.. أبرز المعلومات عن الفنانة زينب العسكرى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طول النظر عند الأطفال بالأعشاب والتمارين

الصورة الأخيرة.. سائح يسقط جثة هامدة من أعلى شلال بسبب سيلفي .. شاهد

4 علاجات منزلية فعالة للتخلص من الكحة