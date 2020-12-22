"إحنا البهجة".. احتفالية وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة احتفالية "إحنا البهجة" التي نظمتها الوزارة ممثلة في البيت الفني للمسرح، متابعا أن وزارة الثقافة تولى أهمية كبيرة جدا لذوي الاحتياجات الخاصة، ويكون ذلك نابع من اهتمام الدولة المصرية بهم، منوها إلى أن اليوم كيون مميز لوجود العديد من الجهود لأول مرة من خلال وزارة الثقافة لذوي الاحتياجات الخاصة.





وأوضح ياسر أبو شنب، منسق القوافل الصحية بمحافظة الدقهلية، خلال حواره في برنامج" الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بناء على مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما تقوم القوافل العلاجية بقيام قافلة أو قافلتين خلال الأسبوع، بتوجيهات من وزيرة الثقافة والإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، تحت إشراف من الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة بمحافظة الدقهلية، حيث أن تقوم تلك المبادرات في خدمة المواطنين، وخاصة في الأماكن الفقيرة.

ومن جانبه أشار عادل حسان، مخرج العرض الرئيسي، إلى أن يشارك في احتفالية اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة جميع مؤسسات وزارة الثقافة، في مسرح الشمس وتنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، سواء كان كورال أو باليه، بالإضافة إلى وجود الهيئة العامة لقصور الثقافة فرقة بنى سويف والمعهد العالي للبالية، وهذه كانت توصية وزيرة الثقافة أن برنامج يوم الاحتفال لهذا اليوم العالمي يشمل فقرات من جميع المؤسسات.

ومن جانبه أوضح جودت نبيل، يشارك في الاحتفالية من أصحاب الهمم، أنه يفضل أن يشترك فى العرض خلال هذا اليوم، مشيرًا إلى أنه يفضل الفرحة والسعادة بجانب زملائه.





وأوضح والدة روان محمد، أن أول اشتراك لابنتها كان في مجال الرسم، موضحا أن ابنتها قامت بالحصول على بطولة القاهرة، بميدالية ذهبية للمركز الأول في الكاراتيه، وقد كانت ابنتها تشارك في العام الثاني من معهد البالية، متابعا أن ابنتها بارعة في العديد من النشاطات المختلفة.