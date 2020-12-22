تركتها تصرخ من الألم .. أم تتسب في قتل ابنتها الرضيعة بالماء الساخن

بدم بارد تسببت أم في قتل ابنتها الرضيعة البالغة من العمر 19 شهرًا فقط، حيث أصيبت الطفلة بحروق عميقة غطت 65٪ من جسدها الصغير.





وتركت الأم ابنتها تصرخ من الألم لمدة ساعة كاملة حتي تنتهى من تنظيف المنزل ثم أخذتها إلى منزل والديها الذين يسكنون معها في نفس الشارع طلبًا للمساعدة.





ووفقًا لما ورد في صحيفة «ميرو» البريطانية أعلنت وفاة الطفلة جرايسي على يد أمها كاتي كراودر في مستشفي باقليم نوتينجهامشاير بمقاطعة يوركشير الإنجليزية. يوركشير الإنجليزية.





وتبين لمحكمة الإقليم أن الأم أصيبت بالذعر عند وصولها إلى منزل الديها وهي تطرق الأبواب عليهم بشدة، مرددةَ: «لقد ماتت ، لقد ماتت».





وصرخت الأم البالغة من العمر 26 عامًا بشدة في أروقة قاعة المحكمة نافيةً تهمة قتل ابنتها وأنها لم تؤذها ابدًا ، فيما رفضت هيئة المحلفين مزاعمها، وأقرت بأنها كانت تنظف الفوضى في البيت وتركت ابنتها.





وأثناء المحاكمة، قال الادعاء إن أخصائية علم الأمراض في وزارة الداخلية، خلصت إلى أن الطفلة جرايسي كانت تصرخ بقوة تعبيرًا عن ألمها، وأنها لم تعاني من فشل في أي أعضائها لمدة ساعة تقريبًا.





سيحكم على الأم قريبًا خاصة بعد اكتشاف كمية من الكوكايين في دمها بعد أربع ساعات من الحادث، حيث تم تناوله في الساعة التي سبقت وفاة ابنتها جرايسي.









وفي وقت سابق، تملك الاكتئاب والحزن من سيدة حتى أفقدها أمومتها وحياتها معًا، فقد قامت بقتل ابنها بالرصاص وقتلت نفسها بعد يومين من تمنياتها لأصدقائها بعام جديد سعيد قائلة: "أتمنى لكم جميعًا أن تجدوا السلام" في منشور على فيسبوك".



عثرت شرطة تكساس على السيدة "تشيلسي دود" البالغة من العمر 43 عامًا وابنها "ترايس دود" ذو الـ 10 أعوام ، ميتين في مكان الحادث، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ونجت ابنتها من الموت برصاصات الأم، حيث تم نقل ابنتها البالغة من العمر 16 عامًا إلى المستشفى بإصابات خطيرة بعد أن وجدت واعية وتتنفس في منزلها.

وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف جريمة القتل والانتحار المشتبه بها في منزل في إحدى ضواحي تكساس في ضاحية "سان أنطونيو" في "نيو براونفيلس"، كما قالت إدارة شرطة براونفيلز الجديدة إن "تشيلسي دود" أطلقت النار على طفليها قبل أن تطلق النار على نفسها.

وبعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث أمروا بتشريح الجثتين، ولم تكشف الشرطة بعد السبب الحقيقي وراء إطلاق النار، ولكن يبدو من المنشور الذي نشرته الام أنها تعاني من الاكتئاب.

كانت الأم التي تعمل في مجال العقارات، كتبت منشور على الفيسبوك:"أتمنى لكم جميعًا أن تجدوا السلام في العام الجديد! عيد ميلاد مجيد من عائلة دودز!"، كما قامت بنشر صورة لابنها وابنتها.



