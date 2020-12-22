ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قطر تنهار.. ارتفاع معظم بورصات الخليج وهبوط حاد لمؤشر الدوحة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:25 م
ارتفاع معظم بورصات
ارتفاع معظم بورصات الخليج وهبوط حاد لمؤشر الدوحة
Advertisements
سمر صالح
ارتفعت البورصات الرئيسة في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تسجيل انخفاضات حادة، إذ أججت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المخاوف من أن يعرقل ارتفاع الإصابات وتيرة عودة النشاط الاقتصادي.

وتنتشر السلالة الجديدة بسرعة في بريطانيا، وأثارت قلقا كبيرا بين دول أخرى؛ ما دفع العديد منها لوقف حركة النقل معها.

وصعد المؤشر السعودي الرئيس 0.8%، وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.2%، وزاد سهم مصرف الراجحي 0.6%.

ونزل سهم شركة الاتصالات السعودية 0.2% بعدما أورد التلفزيون السعودي أن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة غرًمت الشركة 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار) أمس الاثنين.

وأضاف مؤشر دبي الرئيسي 0.3% وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 1.6% وربح سهم شركة الاتصالات المتكاملة (دو) 2.1%.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.1% بفضل مكسب 1.3% للدار العقارية.

وفي قطر، نزل المؤشر 0.6% وتراجعت معظم الأسهم من بينها قطر للوقود 1.4%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس.. سلالة كورونا الجديدة أكثر عدوى بنسبة 70%

علاج طول النظر عند الأطفال بالأعشاب والتمارين

الصورة الأخيرة.. سائح يسقط جثة هامدة من أعلى شلال بسبب سيلفي .. شاهد