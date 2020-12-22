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محافظات

زراعة الغربية تعلن خطة لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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احمد علي
قال الدكتور حمدي جامع ، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، إن قطاع الإرشاد سيقوم بتطوير الإدارة العامة للإرشاد بمديرية الزراعة بالغربية.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة لمديرية الزراعة بالغربية، اليوم الثلاثاء ومتابعة مشروع ترشيد استهلاك المياه، المهندس على عبدالجواد بيومي، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد سلام، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالغربية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، أن مشروع ترشيد الاستهلاك للمياه يقوم على تقليل فاقد المياه عن طريق عمل مقارنة في كمية استهلاك المياه بين الحقل الإرشادى المزروع على مصاطب والزراعة العادية، وانعكاسها على إنتاج الفدان، وذلك عن طريق قياس كمية المياه في الحالتين عن طريق استخدام آلة "الهدار"، وأن خطة قطاع الإرشاد خلال الفترة المقبلة تنظيم ورش عمل واجتماعات دورية، لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه العمل الإرشادى وسبل حلها، والنهوض بالعملية الإرشادية داخل الجمهورية.

وشدد سيادته علي ضرورة توفير جميع المنتجات اللازمة للمستهلك بمنافذ المديرية والإدارات التابعة بالمحافظة، تخفيفا للعبء على المواطنين ، علاوة علي بحث إدخال الحاسب الآلى لجهاز الإرشاد بالجمعيات.

وأضاف انه لا  يوجد اي تهاون او تقاعس في الحفاظ علي الرقعة الزراعية واي مخالفات تقع عليها سيتم محاسبة المخالف والمختص وتوقيع عقوبة رادعه للمخالفين
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