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فن

تارا عماد تتألق في أحدث ظهور بزي الأميرة ياسمين.. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت الفنانة الشابة تارا عماد صورة جديدة لها بإطلالة الأميرة ياسمين من مسرحية علاء الدين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وتألقت بإطلالة مميزة، بزي أحمر اللون ومطرز بالذهبي، وإكسسوارات ذهبية تكمل الطلة الملكية، وحرصت على أن تكون تسريحة شعرها الأسود الطويل عادية بشكل منسدل على كتفيها.

 

وتفاعل عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالتالي: جميلة - متألقة ودايما جميلة - بحبك أوي - لايق عليكي الزي الملكي جدا.

 

وقالت الفنانة تارا عماد مؤخرا إن عرض مسرحية علاء الدين سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف البروفات من أجل المحافظة على المستوى التمثيلي والاستعراضي للحفل. 


وكشفت الفنانة تارا عماد عن كواليس عودة مسرحية علاء الدين في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،  وتواجد الجمهور بنسبة ٢٥٪ فقط. 


وقالت الفنانة تارا عماد في تصريحات لـ"صدى البلد" إن أزمة كورونا اثرت على عرض مسرحية "علاء الدين". 


وأضافت تارا أنه يتم اتخاذ كل الاحتياطات، وأوضحت أن صناع العمل رأوا أنه من الأفضل العودة إلى المسرح بنسبة ٢٥٪ أفضل من عدم التواجد نهائيا. 

 

مسرحية علاء الدين من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين)، والنجم محمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).  

 

وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.


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