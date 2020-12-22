مصرع فنى بالسكة الحديد صدمه قطار داخل محطة المنصورة

لقى فنى ميكانيكا بمحطة سكة حديد المنصورة بالدقهلية مصرعه إثر دهس قطار له داخل حوش المحطة.





تلقى اللواء رأفت الفقى مدير امن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة باصطدام قطار بأحد الأشخاص داخل حوش محطة سكة حديد المنصورة ووفاته.





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام الجرار رقم ٣٦٠٣ قيادة المدعو محمد احمد الوصيفى ٣٨ عاما مساعد سائق القطار ومقيم منطقة عزبة عقل بالمنصورة بالمدعو على عطية السيد خلف ٤٦ عاما فنى ميكانيكا بمحطة سكة حديد المنصورة ومقيم قرية ميت عساس بسمنود بالغربية اثناء عبوره شريط السكة الحديد بحوش المحطة ووفاته على إثر ذلك، ونقل جثمانه الى مستشفى المنصورة الدولى.





وبسؤال مساعد سائق القطار والمدعو على الله عبد الرحمن عبد الوهاب ٥٦ عاما ملاحظ التشغيل بالمحطة ومقيم بندر المنزلة ايدا مضمون الفحص.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩١٤٢ لسنة ٢٠٢٠ ادارى قسم ثان المنصورة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



