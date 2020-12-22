جمعية طبية أمريكية: التحول الجديد في فيروس كورونا لن يؤثر على فاعلية اللقاح..شاهد

قال الدكتور غسان سعيد، الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية، إن مكتشف فيروس كورونا أ صدر اليوم تصريحا أكد فيه أن التحول الجديد فى الفيروس لن يؤثر على فاعلية اللقاح.





وأضاف " غسان " ، خلال حواره ببرنامج " الصباح " ، المذاع على فضائية " سكاى نيوز عربية " ، أن التحور فى هذا النوع من الفيروسات طبيعى جدا ، لأنه ينتمي لعائلة الفيروسات التى داخلها حمض وراثى و نسبة التحور فيها عالية جدًا .





وأشار الرئيس المنتخب للجمعية العربية الأمريكية ، إلى أن فيروس الإيدز والانفلونزا العادية من نفس العائلة التى تتحور سريعًا ، منوهًا إلى أن الإيدز حتى الآن من الصعب متابعته ولذلك حتى الآن لم يتم اكتشاف لقاح له .



