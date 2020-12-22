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جمعية طبية أمريكية: التحول الجديد في فيروس كورونا لن يؤثر على فاعلية اللقاح..شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:38 م
التحول الجديد فى
التحول الجديد فى فيروس كورونا لن يؤثر على فاعلية اللقاح
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ريهام فيكتور
قال الدكتور غسان سعيد، الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية، إن مكتشف فيروس كورونا أصدر اليوم تصريحا أكد فيه أن التحول الجديد فى الفيروس لن يؤثر على فاعلية اللقاح.

وأضاف " غسان " ، خلال حواره ببرنامج " الصباح " ، المذاع على فضائية " سكاى نيوز عربية " ، أن التحور فى هذا النوع من الفيروسات طبيعى جدا ، لأنه ينتمي لعائلة الفيروسات التى داخلها حمض وراثى و نسبة التحور فيها عالية جدًا .

وأشار الرئيس المنتخب للجمعية العربية الأمريكية ، إلى أن فيروس الإيدز والانفلونزا العادية من نفس العائلة التى تتحور سريعًا ، منوهًا إلى أن الإيدز حتى الآن من الصعب متابعته ولذلك حتى الآن لم يتم اكتشاف لقاح له .

وتابع  الرئيس المنتخب للجمعية العربية الأمريكية ، أنه شئ طبيعى تحول الفيروسات لأنها تحارب لبقائها، مؤكدًا أن بريطانيا تعمل بالمشاركة مع 10 جامعات ، بالإضافة إلى وزارة الصحة و معهد سانجر للتعرف على كيفية التعامل مع وضع فيروس كورونا لدراسة تسلسل تحول الفيروس .
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