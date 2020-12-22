عصمت: اختيار الكفاءات لرئاسة إدارات الإيرادات بشركة مياه القناة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة اليوم اختبارات لمديرى الايرادات على مستوى محافظات القناة الثلاثة فى اللائحة التجارية واستفساراتها ولائحة المخالفات وكذلك دليل الخدمات الجماهيرية لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع مستوى مديرى الايرادات فى كيفية التعامل مع العملاء واختيار اصحاب الجدارات فى رئاسة ادارات الايرادات التسع على مستوى الشركة.





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تم عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين بالقطاع التجارى ، ومراكز الايرادات فى وقت سابق وتقديم شرح مفصل لللائحة التجارية المعمول بها على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك لدليل الخدمات الجماهيرية للعمل على تحسين مستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة للعملاء.





وتابع رئيس الشركة: كما يتم توضيح كافة المستندات المطلوبة لكل خدمة والمدد الزمنية التي تستغرقها الخدمة تسهيلا على العملاء بمعرفة إجراءات تقديم الخدمات المقدمة، يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تقديم خدماتها للمواطنين بكل شفافية ومصداقية تطبيقا لنظام الحوكمة داخل القطاعات التجارية.



