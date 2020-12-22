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فن

بمكياج لافت.. راندا البحيري تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:43 م
راندا البحيري
راندا البحيري
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ندى فكرى
شاركت الفنانة راندا البحيري، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت راندا في الصورة بمكياج لافت ومتعدد الألوان مما أثار إعجاب الجمهور، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وتشارك راندا البحيرى فى فيم "أسوار عالية".

فيلم "أسوار عالية" هو فيلم اجتماعى وتتبع أحداثه مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يتناول عالم تجارة المخدرات وآثارها السلبي في المجتمع.

"أسوار عالية" تأليف أمل عفيفى، بطولة رانيا يوسف أحمد العوضى راندا البحيرى، انتصار، عبد العزيز مخيون ياسمين رحمى، ومدير تصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوى.

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