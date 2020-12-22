انطلاق أحلام مواطن على قناة صدى البلد.. وزير القوى العاملة: سنعمل للوصول إلى متطلبات الإنسان المصري.. النائب أبو العينين: الاهتمام بالإنتاجية من أهم سبل التقدم.. وصنع في مصر يتألق بالعمل والجهد

"سعفان" و"أبو العينين" يشهدان توقيع عقد إنتاج وبث برنامج "أحلام مواطن" على قناة "صدى البلد"

وزير القوى العاملة: سنعمل للوصول إلى متطلبات المواطن المصري ومناقشة كل موضوعاته

النائب أبو العينين: "صنع في مصر" يأتي بالعمل والجهد







شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، والنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا وشبكة قنوات "صدى البلد"، توقيع عقد إنتاج وبث برنامج تليفزيوني "أحلام مواطن" بين مجلة "العمل" التابعة لوزارة القوى العاملة، ومجموعة كليوباترا، لبدء إنتاج وتنفيذ برنامج "أحلام مواطن" وشبكة قنوات "صدى البلد".









وقع العقد عن مجلة العمل هيثم سعد الدين بصفته رئيس التحرير والمدير المالي والإداري للمجلة، وعن شبكة قنوات "صدى البلد"، إلهام محمد عبد السلام أبو الفتح، عضو مجلس الإدارة ورئيس الشبكة.









وأكد الوزير عقب التوقيع، أهمية تلك الخطوة التي تقوم بها مجلة "العمل"، لإيجاد تلاقي في الرؤي والعمل المشترك بينها وقناة "صدى البلد"، لخدمة المجتمع، والذي تحاول من خلاله المجلة أن تغطى الجزء الخاص بمنظومة العمل الثلاثية في مصر "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، مشيرا إلى أن هذا العمل تشترك فيه مؤسسات المجتمع المدني من خلال مؤسسة "سقيا الماء" التي تخدم المواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية.









وشدد سعفان على دور الوزارة في خدمة المواطن وتحقيق صالحه في مختلف مجالات العمل وقطاعاته، مقدما الشكر لكل فريق العمل على مجهوده في إتمام وإنجاح هذا التعاون، منتظرين الثمرة الطيبة الناتجة عنه على شاشات قناة "صدى البلد"، والتي سيتم العرض من خلالها لكل الموضوعات التي تهم المواطن المصري سواء من قريب أو بعيد، وتؤدي الخدمة الكاملة له حتى نصل بالمجتمع المصري لأرقى الأوضاع التي نتمناها جميعًا.









وقال الوزير إنه من خلال هذا البرنامج سنعمل جاهدين للوصول لكل متطلبات المواطن المصري ومناقشة كل موضوعاته، وعرض كل الحقائق عليه، لمعرفة الحقيقة، والتنبيه بالشائعات والأكاذيب المنتشرة في المجتمع، والتي تحاول أن تنال من الحكومة المصرية، بتقديم محتوى يوضح الصورة الحقيقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية لخدمة أبنائها.









من جانبه، قدم النائب محمد أبو العنيين الشكر للوزير وفريق العمل القائم على البرنامج، مؤكدًا مجهود وزارة القوى العاملة في الفترة الحالية، وفكرها المتجدد والذى نشعر جميعًا من خلاله أنها في قلب كل حدث، ترعى العامل المصري وتحميه وتوفر له ظروف تشغيل آمنة، بما يتوافق مع المعايير الدولية وتتماشى مع التقدم العالمي وتتفاعل معه.









وقال "أبو العينين" إنه لابد من توفير وسيلة اتصال مباشرة مع قوة العمل والإنتاج الموجودة داخل مصر، لافتا إلى أن الإنتاجية هي التي يقدرها العالم حاليًا، وانتهى زمن امتلاك الثروات والتراث، وأصبح الاهتمام بالإنتاجية من أهم سبل التقدم، مشيرا إلى أن مقاييس العالم حاليًا ليس بما تملك وإنما بما تنتج.









وشدد النائب محمد أبو العنيين على أن العمل والإنتاجية والتأهيل لتلك العملية وترتيبها وتطويرها في مناحي العمل المختلفة، أصبح هو ما يقرر تقدم المجتمعات من تأخرها، لذا نحتاج أن نتواصل مع العمال وأصحاب الأعمال، في ظل اهتمام الدولة بالتنمية، واستجابتها لكل الأزمات التي نراها بسرعة، بنجاح، ورعايتها للعمالة غير المنتظمة والمتوقفة عن العمل بسبب الجائحة التي يمر بها العالم، في موقف مشرف يحسب للحكومة وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لطالما اهتم بالعامل المصري وأوصى برعايته وحمايته وتوفير حياة كريمة له.









وأضاف أنه بالاطلاع على أحوال المجتمعات المتقدمة، نجد أنها في وقت قصير بإصرار عمالها والتزامهم والمحاسبية على الإنتاج، وصلت إلى المستوى المتقدم الذي تعيش فيه، كاشفا أنه في المجتمع المصري الآن وفي ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحدى الذى يخوضه القطاع الصناعي في ظل رؤية القيادة السياسية الواعية لتنمية مستدامة بحلول عام 2030، سنرى من خلالها شكل الخدمات المتطورة التي تقدم للمواطن والذي لن يتأتى إلا من خلال العمل والإنتاجية.









وأشار "أبو العينين" إلى أن مصر بمكانتها الإقليمية والدولية والاتفاقيات المشاركة فيها، والتي تجمعنا مع دول الشرق والغرب وأوروبا وأفريقيا بما يسمح بتصدير منتجاتنا لكل بلدان العالم دون جمارك أو رسوم، وتحقيق التنافسية في الإبداع التقني، وتحقيق الشارة المنصفة صنع في مصر بالعمل والجهد، مؤكدا أننا نحتاج في الفترة المقبلة لبناء الاسم الصناعى لمصر بما ينعكس على جودة الخدمات والسلع الموجودة بالسوق المحلية، وانتهاج نهج التخصص الإنتاجي المرتبط بالمكانية على مستوى المحافظات، وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة بما يساهم في خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج عمومًا، وتوطين الصناعات المصرية الصغيرة.









ووعد أن تكون كل إمكانيات قناة "صدى البلد" متاحة لخدمة هذا البرنامج، كما سيتم الإعداد الجيد لمحتواه، كما سيتم عمل استطلاعات رأى وترويج يخدم المجتمع المصري والمواطن على وجه الخصوص.



