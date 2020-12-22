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توك شو

سر عدم فرض بريطانيا قواعد صارمة لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:13 م
الإغلاق في بريطانيا
الإغلاق في بريطانيا
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نورهان رأفت
تناولت قناة "سكاي نيوز العربية" المشهد البريطاني، حيث باتت لندن معزولة تماما عن أوروبا، بسبب السلالة الثانية من فيروس كورونا، والتي تنتشر بشكل أكبر من الموجة الأولى.


ويأتي ذلك بعد أن قطعت بريطانيا علاقاتها مع أقرب حلفائها الأوروبيين، وروابط النقل معها، مما تسبب في حالة من الارتباك للشركات البريطانية والعائلات.


 وشهدت بريطانيا حالة من التخبط السياسي والعلمي في أعقاب الإعلان عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في عزل المملكة المتحدة عن العالم بعد حظر العديد من الدول السفر اليها وسط حالة من الذعر الدولي من تفشي السلالة الجديدة. 


وفي الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا "كارثة إنسانية"، إلا أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لم تفرض قواعد صارمة لمواجهة تفشى السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19، ونصح بعض العلماء في فريق "10 دوانينج ستريت" بالهدوء لأن السلالة الجديدة متوطنة في المملكة المتحدة منذ فترة.
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