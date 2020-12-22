عامل يتهم طالبا بهتك عرض نجله في الدقهلية

حرر عامل بقرية الحوواشة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، محضرا ضد طالب بالصف الأول الإعدادي بهتك عرض نجله ذو الـ ٦ أعوام. الأولالإعدادي





تلقى اللواء رأفت الفقى مدير امن الدقهلية ، اخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنظورة من محمد . م . م ٣٣ عاما عامل ومقيم قرية الحواشة التابعة للمركز يتهم فيه أدهم . ر . م ١٣ عاما طالب بالصف الأول الإعدادي ومقيم بذات القرية باستدراج نجله مصطفى ٦ أعوام لأحد الشوارع الجانبية بالقرية والشروع فى هتك عرضه وذلك عن طريق نزع بنطاله وملامسته من الخارج.





وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٧١٤ لسنة ٢٠٢٠ ادارى مركز شرطة المنصورة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.