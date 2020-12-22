محافظ أسيوط: نعمل على حل مشاكل المواطنين وتقديم أفضل الخدمات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وهو ما يظهر جليًا في مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة فضلًا عن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مشيرًا إلى العمل على وضع حلول لمشاكل المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم والاستماع لشكواهم وبحث مقترحاتهم ودراسة تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.







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جاء ذلك خلال لقاءه بالموطنين بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، وعلي سيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحي، وعلي عبدالله مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.





تضمن لقاء المواطنين حضور 20 مواطنا متقدمين بطلبات لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإيجاد حلول لمشاكلهم بعد بحثها ودراستها تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين والاستماع لشكواهم.





وقد سلم المحافظ كرسي متحرك لمواطن يدعى رمضان أحمد من ذوي الهمم كان قد التقى به خلال جولاته الميدانية الدورية بمركز منفلوط وطلب منه توفير الكرسي نظرًا لإصابته بشلل رباعي وضمور بعضلات الطرف السفلي الأيسر وبسبب حالته المادية والأسرية الصعبة وهو ما لقي استجابة سريعة من المحافظ بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وأحد الجمعيات الأهلية.









وأمر محافظ أسيوط -خلال اللقاء- بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام والسكرتير العام المساعد لبحث ودراسة وفحص إحدى الطلبات المقدمة وإبداء الرأي فيه، فضلًا عن تكليف رئيس مركز ومدينة ابوتيج بفحص طلب آخر بينما كلف مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالتنسيق مع المستشار القانوني لإبداء الرأي ووضع حل عاجل لطلب آخر ورفع تقرير عاجل لمكتب شئون المحافظ لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن فيما كانت باقي الطلبات خاصة بالحصول على موافقات وإنشاء أكشاك نظرًا لظروفهم الصعبة والرفع عن كاهلهم ومساعدتهم في حياتهم المعيشية وآخرى للإعفاء من قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن طلبات آخرى للحصول على فرصة عمل وحالات إنسانية وانقطاع معاش وغيرها موجهًا مسئولي التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي لبعض الحالات ودراسة وفحص حالات أخرى، تمهيدًا لتقديم الدعم المادي والمعنوي للحالات المستحقة منها والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ طلباتهم في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى التنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية للنهوض بالخدمات وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات وفقًا للإمكانات المتاحة.



