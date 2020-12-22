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تعليم

رئيس جامعة عين شمس عضوا بالمجلس الاستشاري العالمي للأكاديمية الحزام والطريق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:10 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
اختارت الأكاديمية الوطنية للحزام والطريق للتنمية الخضراءNABRGD، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس  لعضوية المجلس الاستشاري العالمي للأكاديمية الوطنية للحزام والطريق للتنمية الخضراء، وذلك تقديرًا لجهوده في دعم  العمل المشترك في مجالات التنمية المستدامة ومواجهة مختلف الأزمات والتحديات البيئية الراهنة و تعزيز النمو الإقتصادي العالمي.

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وثمّن أ.د. محمود المتيني دور الأكاديمية في دعم خطط التنمية المستدامة حول العالم وبخاصة الدول الواقعة على خارطة الحزام والطريق والبالغ عددها ٦٤ دولة، لافتا إلى الدور المحوري الذي يقوم به مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بجامعة عين شمس في هذا الصدد خاصة وأنه المركز الوحيد بالقارة الأفريقية و الثاني عالميًا ويهدف إلى دعم خطط الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال ما يقدمه من استشارات وأبحاث بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية محليًا ودوليًا.

وأوضحت أ.د. إسراء عبد السيد مدير مركز أبحاث ودراسات طريق الحرير بجامعة عين شمس أن الأكاديمية الوطنية للحزام والطريق للتنمية الخضراء تأسست في نوفمبر 2019 لتعزيز التعلم المتبادل للحضارة الخضراء والتبادل الثقافي الأخضر بين البلدان في مناطق "الحزام والطريق"، مشيرة إلى أن جامعة عين شمس كانت لها مشاركة فاعلة في المؤتمر الدولي الأول للحزام والطريق والذي نظمته جامعة الشعب الصينية أكبر جامعة حكومية للحزب الحاكم بجمهورية الصين الشعبية في سبتمبر الماضي وكان له صدى واسع حول العالم خاصة في ظل دخول مبادرة الحزام والطريق عامها السابع.

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