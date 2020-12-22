ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مي عمر تشوق متابعيها بصور جديدة من مسلسلها "لؤلؤ"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:54 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك من كواليس مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي يبدأ عرضه قريبًا.

 

وتألقت الفنانة مي عمر بزي كلاسيكي باللون البيج، وارتدت شابوه ونضارة شمسية، وكانت على سلم طائرة اثناء تجسيدها الشخصية بالمسلسل، والتي تدور حول مطربة تبحث عن النجومية.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها على السوشيال ميديا، وكانت تعليقاتهم تدور حول انتظارهم عرض المسلسل بكل تشويق، وعبروا لها عن جمال طلتها ورشاقتها.

 

طرحت شركة سينرجى الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" والتى تحمل اسم "لؤلؤ" وتغنيها النجمة مى عمر بطلة العمل المقرر بدء عرض حلقاته على قناتى ON وON دراما يوم 27 ديسمبر الجارى. 

 

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر والفنان أحمد زاهر، كل من نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.  


والجدير بالذكر تعاقدت النجمة مي عمر مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، حيث تتقاسم بطولة العمل مع النجم حسن الرداد وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة.  

 

وتعمل مي عمر حاليًا على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، ومقرر عرضه قريبًا، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.  

 

كما ترتبط مي عمر بتصوير مسلسلها الرمضاني مسلسل "نسل الأغراب" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى، وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

 

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بصورة من كواليس لؤلؤ.. أحمد زاهر يشوق جمهوره بمسلسله الجديد

بفستان أبيض.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

مي عمر تشارك في مسلسل نسل الأغراب أمام السقا وكرارة

مي عمر بطلة فيلم "تحت تهديد السلاح" مع حسن الرداد

فيديو.. مى عمر تغنى الأغنية الدعائية لمسلسلها "لؤلؤ" قبل عرضه على ON

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. مستشار رئيس الوزراء البريطاني يرجح تشديد تدابير الإغلاق ببلاده

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

بعد قرار تعليق الطيران.. الكويت توجه نداءً عاجلا لرعاياها في الإمارات

أشادت بـ بريطانيا..الصحة العالمية: تحور فيروس كورونا جزء طبيعي من تطور الوباء

خصم 50% من المرتب والفصل من الوظيفة.. أبرز عقوبات الموظفين بـ قانون الخدمة المدنية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة