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أشرف عقبة: سلالة كورونا المنتشرة فى إنجلترا ترفع نسبة الإصابات بحوالي 70%

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:34 م
اشرف عقبة
اشرف عقبة
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ياسمين القصاص
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه يتنبأ بزيادة أعداد المصابين بغيروس كورونا، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية بين المواطنين، خاصة مع دخول فصل الشتاء، إضافة إلى تقليل تواجد الأشخاص بكثرة فى الأماكن المغلقة، فيجب على الدولة زيادة الوعي لدى جميع المواطنين، حتى لا تزداد الأعداد وتفوق قدرات المنظومة الصحية.

وأضاف أشرف عقبة، عبر مكالمة هاتفية فى برنامج" الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأشخاص أصبح لديهم معلومات أكثر عن فيروس كورونا، وبالتالى يتوجهون إلى المستشفيات مبكرا عند إصابتهم بالمرض، وهو ما أدى إلى قلة أعداد الإصابات، منوها إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من إصابة شديدة، يتم بالفعل حجزهم فى المستشفيات، والقيام بجميع الإجراءات منذ اللحظة الأولى فى حال ذهابهم إلى المستشفى، كما يتم إعطائهم العلاجات اللازمة.

وأشار"عقبة"، إلى أن يجب على كل شخص الحفاظ على صحته بشكل جيد، حتى لا يتعرض للعدوى والإصابة بالمرض، مضيفا أن يجب على المنظومة الطبية أيضا الإلتزام والإهتمام بصحة المرضى حتى لا يزيد انتشار الفيروس، مضيفا: "علينا جميعا أن نعتبر أنفسنا مصابين وهذا يجعلنا نتباعد عن أى شخص يحمل العدوى"، فيصبح الجميع ملتزم بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة.

وأوضح رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن تلك الوسائل قد تكون الوسائل المتاحة للوقاية، لأن الدولة المصرية حتى الآن لم تبدأ فى تلقى اللقاح، الذي يعطى الجسم مناعة ووقاية ضد الفيروس.

وأكد، أن هذه الفيروسات لديها القدرة على التحور، ولكن السلالة المنتشرة فى انجلترا لديها القدرة على زيادة نسبة الإصابة بنسبة 70%، وبالتالى هذه السلالة قدرتها على الانتشار أعلى، وإن كان شدة المرض أو قسوة المرض كانت أقل.
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