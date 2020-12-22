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محافظات

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:13 م
أهالي ورياضيون يودعون
أهالي ورياضيون يودعون جثمان كابتن "محمد فايز" نوع الموضوع:
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احمد علي
شهدت منشية البكري بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم مراسم تشييع جثمان الكابتن محمد فايز المدير الفني الأسبق لنادي غزل المحلة  عقب أداء صلاه الجنازة علي جثمانه بساحه مسجد الكبير وسط مشاركه المئات من الأهالي والرياضيين الذين حرصوا علي ارتداء والكمامات الطبية للوقاية من اخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد .


وأدى المشيعون من الأهالي واقارب الفقيد وقدامي الرياضيين  صلاه الجنازة علي  جثمان الفقيد داخل سيارة اسعاف لأداء صلاه الجنازة معزول كليا لتامين حياه الحاضرين .

 وتقدم مراسم التشييع عدد من قدامي  الرياضيين في فترات لعب كره القدم والزمن الجميل من بينهم الكابتن نبيل حلمي و الكابتن صابر عيد و والكابتن وائل شكر والكابتن عبد العظيم الشوري وأخرين حتي مثواه الأخير لدفنه بمقابر العائلة بالمقابر الجديدة .

توفي  الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمحلة، ويجري تغسيلة طبقا للإجراءات الاحترازية. 

كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه مؤخرًا أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منة عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الاصابة بفيروس كورونا وجرى عزلة داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمحلة وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية صباح اليوم.
بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز
بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز
بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز
بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز
بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز
بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز
بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز
بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز
بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز
بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز
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