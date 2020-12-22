بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

شهدت منشية البكري بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم مراسم تشييع جثمان الكابتن محمد فايز المدير الفني الأسبق لنادي غزل المحلة عقب أداء صلاه الجنازة علي جثمانه بساحه مسجد الكبير وسط مشاركه المئات من الأهالي والرياضيين الذين حرصوا علي ارتداء والكمامات الطبية للوقاية من اخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد . منشيةالأسبقأداءالجنازةالطبيةللوقايةالإصابة





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وأدى المشيعون من الأهالي واقارب الفقيد وقدامي الرياضيين صلاه الجنازة علي جثمان الفقيد داخل سيارة اسعاف لأداء صلاه الجنازة معزول كليا لتامين حياه الحاضرين .





وتقدم مراسم التشييع عدد من قدامي الرياضيين في فترات لعب كره القدم والزمن الجميل من بينهم الكابتن نبيل حلمي و الكابتن صابر عيد و والكابتن وائل شكر والكابتن عبد العظيم الشوري وأخرين حتي مثواه الأخير لدفنه بمقابر العائلة بالمقابر الجديدة .





توفي الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمحلة، ويجري تغسيلة طبقا للإجراءات الاحترازية.



