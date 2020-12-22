بتكلفة 3 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير شارع سعد زغلول بشبين الكوم

تفقد اليوم الثلاثاء ، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في جولة ميدانية بمدينة شبين الكوم لمتابعة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي ، رافقه المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق والنقل والدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.





حيث بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لرفع كفاءة وتطوير مشروع مجزر مدينة شبين الكوم بتكلفة تقديرية بلغت (11) مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 80% وتابع المحافظ سير الأعمال بالعنابر ووجه بسرعة الإنجاز للانتهاء من الأعمال المتبقية وتركيب المعدات والألآت اللازمة لتحقيق الاستفادة منه ومن المقرر الانتهاء منه خلال 3 شهور .





كما كلف مدير مديرية الطب البيطري بسرعة عرض المقترح المقرر لإنشاء مجزر بركة السبع الجديد تمهيدًا لنقل المجزر القديم خارج الكتلة السكنية واستغلال موقعه في إقامة سوق أو موقف نموذجي يخدم أهالي بركة السبع.





كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمي بنطاق حي غرب بتكلفة تقدر بـ ( 2مليون و700 ألف جنيه) بدءًا من معهد الكبد وحتى المستشفى التعليمي ورفع كفاءة وأعمال التطوير على جانبي الطريق ، فضلًا عن إنشاء جزيرة وسطى لزراعة أشجار النخيل المثمر وأعمدة ديكورية للارتقاء بالمستوى العام بالمنطقة، ووجه رئيس حى غرب ومدير مديرية الطرق بعرض التصور النهائى للجزيرة الوسطى والدورانات المرورية لتسهيل الحركة أمام المواطنين.





وخلال تفقده لاحظ المحافظ وجود تراكمات بقطعة أرض فضاء ملك مواطن بالمنطقة وعلى الفور كلف رئيس حى غرب برفع التراكمات وتمهيدها وإلزام المواطن بإنشاء سور حول القطعة لتحسين المظهر العام .





كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية الأعمال التي تمت من تطوير وتوسعة بشارع سعد زغلول بحي شرق شبين الكوم بتكلفة تقدر بـ 3 مليون و600 ألف جنيه ، مشيرًا إلى أن التطوير شمل أعمال رصف وإنشاء أرصفة جديدة على جانبي الشارع ببلاط الإنترلوك وتركيب البلدورات بهدف توسعة الشارع وإحداث سيولة مرورية وذلك وفق معايير الجودة والمواصفات الفنية للرصف مع التأكيد على مراعاة الميول مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق ،



