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محافظات

رئيس مياه القناة: القضاء على مشكلة صرف عمارات التل وصيانة مطابق مدينة المستقبل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم القضاء تماما على مشكلة تسريب مياه الصرف الصحى لعمارات مدينة التل الكبير القديمة، حيث تم تغيير خطوط الربط بين غرف التفتيش والمطابق، وذلك لمنع تسريب مياه الصرف الصحى وحل المشكلة حلًا جذريًا، كما تم الانتهاء من جميع أعمال صيانة مطابق الخطوط الرئيسية والفرعية، بمدينة المستقبل، تمهيدًا لبدء أعمال سفلتة وتطوير الطرق الرئيسية للمدينة، وذلك بالتنسيق مع لجنة خدمات المستقبل ومجلس مدينة الإسماعيلية.


وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط 300 مم المغذى لمنطقة السلام، وتم إصلاح خط 10 بوصات بقرية البعالوة، كما تم الانتهاء من إصلاح خط مياه قطر 4 بوصات بعزبة أم مشارق بقرية الشروق، وإصلاح خط مياه قطر 6 بوصات بقرية المحسمة، وفي القنطرة شرق تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه قطر 700 مم والمغذى لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقرية أبوعروق، كما تم إصلاح 2 كسر بخط قطر 6 بوصات بعزبة الغطوس وبجوار مسجد الزهراء، وإصلاح كسر خط 10 بوصات بخط طرد الرئيسي بمحطة الكيلو 11 الفردان، وإصلاح كسر خط 400 مدخل مدينة المستقبل، وبقطاع بورسعيد تم الانتهاء من إصلاح كسر خط 300 مم فى الكيلو 17 جنوب بورسعيد.


وقال رئيس مياه القناة، إنه في قطاع محافظة بورسعيد تم الانتهاء من استكمال أعمال التسليك والتطهير بدءً من شارع محمد على والحميدى وحتى حارة المحلة والحميدى وامتداد حارة المحلة بحى العرب، وتطهير خط شباب الخريجين أمام عمارات ( 64- 54- 44- 46 )، وتسليك وتطهير المنطقة بين الحديقة الدولية والحرفيين، ومنطقة الموقف الجديد بحى الضواحى، كما تم تطهير مطبق مساكن أم زرارة، كما تمت تغطية مطبق عمومى بجوار مديرية التربية والتعليم، وفى قطاع السويس تم تطهير وتسليك شارع عبدالمنعم بكفر حودة وخط الصرف الصحى الرئيسى بمنطقة الألبان القديمة بحى الأربعين، وفي محافظة الإسماعيلية تم تطهير وتسليك باستخدام السيارة الفاكيوم الشارع التجارى عند مساكن أعضاء هيئة التدريس بحى ثالث.


وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
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