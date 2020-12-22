محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنوفية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.





وصرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بنطاق مركز أشمون علي مساحة إجمالية 395 م2 تقريبًا، حيث تم إزالة 3 حالات تعد بقرية سمادون على مساحة 245 م2 ، بالإضافة إلى حالة تعد بناحية كفر الحما التابعة لقرية ساقية أبو شعرة على مساحة 90 م2 عبارة عن تشوين طوب وبوص وخشب وانشاء جدران بارتفاعات مختلفة، وحالة أخرى تعد بناحية دروة على مساحة 60 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بإرتفاع 5 م2 تقريبًا، وتمت إزالة الحالة بمعرفة المواطن وعلي نفقته وفي وجود اللجنة المشكلة .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بشن حملة مكبرة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتمكين قطعة أرض علي مساحة 900 م2 لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بناحية أبشيش وذلك لإقامة محطة صرف صحي تخدم قرية أبشيش والقري المجاورة، كما قامت الحملة بتمكين قطعة أرض أخرى على مساحة 13 الفا و200 م2 أي ما يعادل 3 أفدنة لصالح مركز شباب كفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا.



