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أخبار العالم

مصر من بينهم .. هكذا دعمت أمريكا دولا عربية في مواجهة كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:11 م
دعم أمريكي لجهود
دعم أمريكي لجهود الأمن العربية ومواجهة كورونا
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محمد علي
اعتبرت الحكومة الأمريكية، إن مصالحها في العالم العربي تستوجب تقديم الدعم لحلفائها، ودعمهم إزاء جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من ضمن هذه الدول الشرق الأوسطية مصر ضمن دول أخرى، وفق ما ذكر تقرير منصة بريتبارت.

وقال تقرير بريتارت، إن الحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب (المنتهية ولايته) قد قدرت حزم إنفاق كبيرة خلال العام 2020،  هدفت إلى توفير الدعم لحلفاء الولايات المتحدة، وتمويل الأمن والإستقرار.

واضح التقرير، ان ذلك يعد جزءا من فاتورة الإنفاق المكونة من أكثر من 5،590 صفحة، تم توفير دعم  للأردن وصل إلى 500 مليون دولار ، "لتقديم المساعدة للحكومة الأردنية لدعم القوات المسلحة وتعزيز الأمن على طول الحدود.

وبالمثل ، تم تقديم  250 مليون دولار لدول، مصر والأردن ولبنان وتونس وعمان من أجل "تعزيز أمن الحدود".

و في لبنان على وجه التحديد، يتم منح الأموال "لتأمين حدود" لبنان، والتي تشترك مع الأراضي المحتلة بحدود مشتركة.

كما أنفقت الحكومة الأمريكية 700 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لــ "مساعدة" السودان ومواطنيها.

ويدخل ضمن الدعم الأمريكي دعم مواطنيها، بمدفوعات الإغاثة المباشرة للأمريكيين، حيث تم توفير حزم  تحفيزية بقيمة 600 دولار للأفراد و 1200 دولار  للمتزوجين ، بالإضافة إلى أموال إضافية لكل طفل لدى الزوجين.
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