الولايات المتحدة تشهد حملة اختراق واسعة النطاق

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، رون ويدن، إن قراصنة يشتبه في أنهم من روسيا، اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بعشرات الموظفين في وزارة الخزانة.

وأضاف ويدن، عضو اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمرdكي، في تصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن العملية استهدفت أيضا حسابات موظفين رفيعي المستوى في وزارة الخزانة.

وأشار إلى ان الوزارة لا تعرف بالكامل طبيعة عملية الاختراق أو حجم المعلومات التي حصل عليها القراصنة، لكنها لا تعتقد أن البريد الإلكتروني الخاص بالوزير ستيفن منوتشن قد جرى اختراقه.

ويأتي هذا الإعلان وسط حديث متصاعد في الولايات المتحدة عن حملة اختراق واسعة النطاق شملت مؤسسات أمريكية فيدرالية عدة، بدأت في مارس الماضي، وتم الكشف عنها مؤخرا.



