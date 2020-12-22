التعليم العالي: الجامعات والمستشفيات الجامعية لها مطلق الحرية في تحديد تناوب العاملين بها بحسب حاجتها

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار الوزارة فيما يخص تناوب العاملين بديوان عام وزارة التعليم العالي والجهات التابعة له، يتم تطبيقه على العاملين في الوزارة فقط وليس المستشفيات الجامعية والجامعات.

وأشار "عبد الغفار " إلى أن المستشفيات الجامعية هي من تحدد تناوب العاملين بها بحسب حاجتها، بينما الجامعات فهي مستقلة بذاتها وكل جامعة هي من تحدد، أن كل جامعة مستقلة في اتخاذ تلك القرارات وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوضع في الجامعات مستقر بالتزامن مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.





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وأضاف أن ما ورد في المستند الخاص بتناوب العاملين بديوان عام وزارة التعليم العالي والجهات التابعة له، يؤكد تطبيقه على العاملين في الوزارة فقط وليس الجامعات ، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الأحد الماضي ، يتم تناوب العاملين بالحضور ( الثلثين والثلث) أسبوعين عمل وأسبوع راحة.





وتابع: ونص القرار على أنه سيتم تحديد أيام الحضور والالتزام بها، ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل، وذلك على أن يكلف الزملاء الحاضرين بعمل الزملاء المناوبين بدون تراخي أو تقاعس، كما أنه لا يسمح بأي نوع من أنواع الإجازات (الاعتيادية – عارضة) خلال الفترة المتواجد فيها الموظف بالعمل، وفى حالة الضرورة القصوى تخصم تلك الأيام من أيام راحته.

أوضح عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات لها مطلق الحرية في تحديد أعداد العاملين وتخفيضها بالجامعة ومنح الإجازات الاستثنائية طبقا لقرار مجلس الوزراء منذ بدء جائحة كورونا.