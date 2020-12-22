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منوعات

هاشتاج «تتمنى إيه في 2021» يتصدر تويتر .. ومغردون : الصحة والستر والله يا عسل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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منار نور
أعرب عدد من رواد السوشيال ميديا عن سعادتهم بانتهاء عام 2020 بسبب الاحداث السيئة الذي شهدها هذا العام من أوبئة وكوارث.
 

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا #تتمني_ايه_ف2021 ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 


وجاءت التعليقات والرد عليها كالتالي :- 


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