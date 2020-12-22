هاشتاج «تتمنى إيه في 2021» يتصدر تويتر .. ومغردون : الصحة والستر والله يا عسل





دشن عدد من رواد السوشيال ميديا #تتمني_ايه_ف2021 ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .









وجاءت التعليقات والرد عليها كالتالي :-









#تتمني_ايه_ف2021

خايف لما تيجي نقول ولا يوم من ايامك يا 2020 pic.twitter.com/HCImyWX6kv — ✌مصري ✌ (@SamySawiris) December 21, 2020