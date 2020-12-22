هاشتاج «تتمنى إيه في 2021» يتصدر تويتر .. ومغردون : الصحة والستر والله يا عسل

أعرب عدد من رواد السوشيال ميديا عن سعادتهم بانتهاء عام 2020 بسبب الاحداث السيئة الذي شهدها هذا العام من أوبئة وكوارث.
دشن عدد من رواد السوشيال ميديا #تتمني_ايه_ف2021 ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
وجاءت التعليقات والرد عليها كالتالي :-
#تتمني_ايه_ف2021 تكون حنينة اكتر من 2020 pic.twitter.com/a8YoON2X4G— Maiada Atif (@_maiada210) December 21, 2020
#تتمني_ايه_ف2021— ✌مصري ✌ (@SamySawiris) December 21, 2020
خايف لما تيجي نقول ولا يوم من ايامك يا 2020 pic.twitter.com/HCImyWX6kv
#تتمني_ايه_ف2021— NAYROUZ 👑 (@zozomatar52) December 21, 2020
الصحة والستر والله يا عسل pic.twitter.com/a9rdVpT99A
#تتمني_ايه_ف2021— Eslam mohamed (@islammohamed_20) December 21, 2020
يلغوا امتحانات الجامعات😂🤝🏻😪 pic.twitter.com/VqdYijTOOi
#تتمني_ايه_ف2021— NAYROUZ 👑 (@zozomatar52) December 21, 2020
على المرء أن يبقى مشغولًا، للحدّ الذي يلهيّه عن تعاسته" pic.twitter.com/p3ycsLW9uK
حافظ دايما ع قول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وع هذا الدعاء اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمين..— Alolo (@Alolo82452908) December 21, 2020
الاتنين دول فيهم حسنات لا يعلمها احد الا الله
حافظوا ع قولها 💙💙#تتمني_ايه_ف2021