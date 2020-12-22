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منوعات

رد فعل مفاجئ من شابة بعد إصابتها بمرض خطير.. تفاصيل وصور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:17 م
رد فعل مفاجيء لشابة
رد فعل مفاجيء لشابة بعد إصابتها بمرض خطير
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يارا زكريا
فوجئت شابة لم تتعد الـ 32 عامًا من عمرها بإصابتها بمرض خطير بعد شعورها بتشنجات وتقلصات مؤلمة في معدتها ثم اكتشافها تورمًا في فخذها.


ووفقًا لما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية شخصت جيني سومنر، التي تعمل كبائعة زهور في مقاطعة شيشاير بإنجلترا، بأنه مصابة بسرطان الشرج بعد الأعراض التي صاحبتها ليلًا.


وقامت الفتاة بالضحك الشديد بعد أن علمت أنها ستكون غير قادرة  على إنجاب الأطفال، حيث إن العلاج الكيميائي للورم الذي ينتشر حول جسدها سيسبب العقم.


وقالت بائعة الزهور إنها شعرت أن شيئًا ما لم يكن على ما يرام، إلى أن تأكدت من الأطباء أن الأعراض بدت مثل متلازمة القولون العصبي، وبعد حجزها لإجراء تنظير القولون لفحص أمعائها عثر على كتلة في فخذها.


وبعد زيارات متكررة للأطباء، وتأخيرات في ذلك بسبب إجراءات إغلاق فيروس كورونا المستجد على نظام الرعاية الصحية، وعدة فحوصات - تلقت الأخبار المدمرة في أكتوبر بأنها مصابة بسرطان الشرج.


وعلقت الشابة العشرينية: «شعرت بألم شديد بنهاية ظهري، وكنت أذهب إلى الحمام وأخرج منه باستمرار، إلى أن حاولت فقط إخراج نفسي من الألم، ثم أخبرني الطبيب على الهاتف بأنه آسف حقًا على أنها أخبار سيئة، فأخبرته: كم من الوقت سأعيش، فرد بأني سأبدأ العلاج ثم يحدد».


قال الأطباء إنهم عثروا على ورم يبلغ طوله 9 سم في فتحة الشرج، وانتشر إلى العقد الليمفاوية في الجزء السفلي من جسدها، كما تمكنوا من تجميد ثلاث بويضات لها لمنحها الأمل في أن تصبح أمًا ذات يوم.


وأضافت الفتاة: «كانت مكافأة لي أن يحصلوا عليها في الوقت المناسب قبل بدء العلاج الكيميائي، كماعرضت أختي أن تكون بديلًا في المستقبل، لكان هذا لم يسعدني بل أحزنني، لدي عائلة وأصدقاء داعمون؛ لذا أن شخص قوي».


رد فعل مفاجئ من شابة بعد إصابتها بمرض خطير.. تفاصيل وصور
رد فعل مفاجئ من شابة بعد إصابتها بمرض خطير.. تفاصيل وصور
رد فعل مفاجئ من شابة بعد إصابتها بمرض خطير.. تفاصيل وصور
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