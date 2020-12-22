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تعليم

عميد تربية عين شمس : حصلنا علي المركز الأول في رفع المقررات الدراسية على المنصة التعليمية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:37 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي

 أكد الدكتور  أسامة السيد  عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ،على أنه في ظل الظروف التي مرت بها العملية التعليمية أثناء انتشار عدوي فيروس كورونا ، تعتبر الكلية أولي الكليات التي وفرت منصة إلكترونية لرفع كافة المقررات الدراسية لمساعدة الطلاب واستخدامها في رفع الأبحاث المقررة بدلًا من الاختبارات والتدريبات العملية أيضًا.

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وأوضح " السيد " فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " أن كلية التربية النوعية حصلت علي المركز الأول بالجامعة  في رفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية التعليمية بجودة عالية بنسبة 96.4% ، لافتا الى توفير الإنترنت مجانًا للطلاب داخل الحرم الجامعي وأثناء فترة الامتحانات.

 

وقد  أشار "السيد " في تصريحات سابقة له أن اليوم أولي أيام الامتحانات العملية للفرقة الرابعة داخل الكلية، وذلك في وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة الطلاب ضد عدوي فيروس كورونا والحد من انتشار العدوي بينهم.

 

وألفت عميد الكلية  أن بداية الاختبارات النظرية بالكلية 9 يناير 2021 وذلك حرصًا على توفير الوقت الكافي للطلاب بعد الامتحانات العملية لتحصيل المقررات الدراسية، موضحًا إلى أنه تم رفع كافة المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية بجودة عالية.

 

 ونوه  عميد تربية نوعية عين شمس علي تعاون الهيئة الطبية والامن الجامعي مع إدارة الكلية لفرض الرقابة علي الطلاب للتأكد من التزام الطلاب بتطبيق التدابير الوقائية أثناء أداء الاختبارات داخل قاعات الكلية، مشيرا الي اعتماد الاختبارات الإلكترونية كبديل لاختبارات المقالية للتسهيل علي الطلاب.

 

وأستطرد أن مدة الامتحان ساعة واحدة فقط يمكن خروج الطلاب بعد 45 دقيقة وذلك لمنع تكدسات الطلاب بالمخارج الخاصة بمباني الكلية.

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