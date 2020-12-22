السفارة الأمريكية في الرباط تعلق على انطلاق أول رحلة جوية من إسرائيل إلى المغرب

أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرباط، ديفيد فيشر، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب واشنطن بأول رحلة جوية تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب.





وأكد فيشر، أن كلا من المغرب وإسرائيل تربطهما علاقات قوية مع الولايات المتحدة.





وانطلقت اليوم، الثلاثاء، أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، على متنها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.





وأفادت وسائل الإعلام بأنه من المقرر أن تشهد زيارة المسئول الأمريكي للرباط مباحثات مع عدد من المسئولين المغاربة، حيث سيتوسط توقيع المغرب وإسرائيل على اتفاقيات ثنائية تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد وقطاعات أخرى تعود بالمصلحة على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.





وذكرت الصحيفة أن زيارة كوشنر للمغرب هذه المرة تعد هي الزيارة الثانية له في أقل من سنتين.





وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اإن المغرب ربما ينضم أيضًا إلى صندوق الاستثمار الذي أنشأته الولايات المتحدة مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، للاستثمار في مشاريع في الشرق الأوسط. "يجري حاليا فحص عشرات المشاريع المقدمة - ولكن لن يتم الانتهاء منها كلها".





وأضاف المصدر أن إدارة بايدن لها أيضًا مصلحة في تعزيز التطبيع في المنطقة، وبالتأكيد في مجال التعاون التجاري. وقال "أعتقد أنها ستستمر في عهد بايدن أيضًا، إنها رسالة تأتي إلينا من الديمقراطيين أيضًا"





وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن السفير الأمريكي لدى الرباط أن بلاده اعتمدت "خريطة رسمية جديدة" للمغرب تضم منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وذلك خلال مراسم أقيمت في مقر السفارة.





ولفت فيشر إلى أن "هذه الخريطة هي التجسيد المادي لإعلان ترامب الجريء قبل يومين، الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية"، قبل أن يوقع "الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة الأمريكية لمملكة المغرب".