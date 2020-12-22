فيديوجراف.. خطورة كوفيد - 19 على الصحة النفسية

قدمت رئيس الصحة النفسية، بعض النصائح لدعم الصحة النفسية والاجتماعية فى ظل

، محذرة من أن يدفع الوضع النفسي فى ظل الوباء البعض للجوء للإدمان.

قالت د. منى عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج

بوزارة الصحة، أن أسرع أنواع المكيفات، هو النيكوتين لأنه أسرع مادة تصل إلى المخ وبالتالي أسرعها إدمانًا.