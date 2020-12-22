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فيديو جراف

فيديوجراف.. خطورة كوفيد - 19 على الصحة النفسية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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محمد غالي - إعداد: ايمان عبداللطيف
قدمت رئيس الصحة النفسية، بعض النصائح لدعم الصحة النفسية والاجتماعية فى ظل تفشي الأمراض المعدية مثل COVID-19 ، محذرة من أن يدفع الوضع النفسي فى ظل الوباء البعض للجوء للإدمان.

قالت د. منى عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن أسرع أنواع المكيفات، هو النيكوتين لأنه أسرع مادة تصل إلى المخ وبالتالي أسرعها إدمانًا.


وأشارت إلى أن الإدمان لا يتركز في شريحة أو مكان معين في مجتمعنا فهو خطر يهدد أي طبقة، ولمزيد من التفاصيل حول خطورة كوفيد-19 على الصحة النفسية شاهد الفيديو جراف التالى.

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