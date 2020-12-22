شرط جزائي 6 ملايين يورو.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد لتعديل عقده

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أنه سيتم تعديل عقد مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ووضع شرط جزائي كبير في عقده يسمح له بالاحتراف الخارجي نظير مبلغ مالي محدد .





وقال ياسي عبر برنامج ملعب الصقر: "مصطفى محمد تلقى عرضا من فناربخشة التركي قبل لقاء الرجاء في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، ولكنه قوبل بالرفض من جانب أمير مرتضى المشرف العام السابق على الكرة بالزمالك".





وأضاف: "الزمالك رفض بيع اللاعب في ذلك الوقت، خاصة أن الفريق كان مقبل على مواجهات هامة في بطولة إفريقيا، ثم تغيرت إدارة النادي وتجددت المفاوضات من جانب بعض الأندية الأوروبية، ومنها عرض فرنسي من نادي نانت الذي طلب شراء اللاعب مقابل 2.5 مليون يورو، لضمه خلال يناير القادم".





وواصل: "الزمالك وجد أن المقابل المالي قليل للغاية، وهناك أندية تدفع مبالغ أكبر، لذلك فأن المبلغ المطلوب لن يقل عن 5 أو 6 مليون يورو".





وأكمل: "أيمن يونس وأشرف قاسم اجتمعا مع وكيل اللاعب، وأبلغوه بصعوبة التفريط في خدمات اللاعب خلال شهر يناير القادم، لعدم وجود بديل على نفس المستوى، ولذلك سوف تم يتم تعديل عقد اللاعب ووضع شرط جزائي بمبلغ كبير يصل لـ6 ملايين يورو من أجل احترافه في الموسم القادم".