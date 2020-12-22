ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شرط جزائي 6 ملايين يورو.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد لتعديل عقده

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:23 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
إسراء أشرف
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أنه سيتم تعديل عقد مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ووضع شرط جزائي كبير في عقده يسمح له بالاحتراف الخارجي نظير مبلغ مالي محدد.

وقال ياسي عبر برنامج ملعب الصقر: "مصطفى محمد تلقى عرضا من فناربخشة التركي قبل لقاء الرجاء في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، ولكنه قوبل بالرفض من جانب أمير مرتضى المشرف العام السابق على الكرة بالزمالك".

وأضاف: "الزمالك رفض بيع اللاعب في ذلك الوقت، خاصة أن الفريق كان مقبل على مواجهات هامة في بطولة إفريقيا، ثم تغيرت إدارة النادي وتجددت المفاوضات من جانب بعض الأندية الأوروبية، ومنها عرض فرنسي من نادي نانت الذي طلب شراء اللاعب مقابل 2.5 مليون يورو، لضمه خلال يناير القادم".

وواصل: "الزمالك وجد أن المقابل المالي قليل للغاية، وهناك أندية تدفع مبالغ أكبر، لذلك فأن المبلغ المطلوب لن يقل عن 5 أو 6 مليون يورو".

وأكمل: "أيمن يونس وأشرف قاسم اجتمعا مع وكيل اللاعب، وأبلغوه بصعوبة التفريط في خدمات اللاعب خلال شهر يناير القادم، لعدم وجود بديل على نفس المستوى، ولذلك سوف تم يتم تعديل عقد اللاعب ووضع شرط جزائي بمبلغ كبير يصل لـ6 ملايين يورو من أجل احترافه في الموسم القادم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة