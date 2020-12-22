برلمان 2021.. النواب يستخرجون كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية.. ويؤكدون: نسعى لاستكمال ما انتهى إليه مجلس 2015.. والأمن القومي ومصلحة الشعب على رأس أولويتنا

- الأمين العام لمجلس النواب: 60 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن

- يوسف الحسيني: لابد من التواصل مع برلمانات الاتحاد الأوروبي لتصحيح الصورة حول الأوضاع في مصر

- النائب عطية الفيومى يتوقع إجراء انتخابات المحليات نهاية العام المقبل

- النائبة ميرال هريدي: قضايا المرأة في مقدمة أولوياتي تحت قبة البرلمان









وسط إجراءات احترازية مشددة، يشهد البهو الفرعونى لمجلس النواب استعدادات مكثفة لاستقبال الأعضاء الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ، والبالغ عددهم ١٠٠ عضو.





وخصصت الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد.





وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن إجمالي عدد النواب الجدد الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم الثلاثاء وحتى هذه اللحظة يبلغ حوالي 60 نائبًا.





وأضاف الأمين العام، أن اليوم لم ينتهي بعد وما زال الإقبال من النواب على استلام كارنيه العضوية مستمرًا".





وأوضح أن هناك عددًا من الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها لتحقيق التباعد الاجتماعي، وذلك خلال استخراج النواب الجدد كارنيهات العضوية.





ومن المقرر أن يستقبل المجلس على مدار الأيام القادمة النواب الفائزين عن المقاعد الفردية والقائمة بواقع 568 نائبًا.





وينتظر المجلس قرار رئيس الجمهورية بتعيين نحو ٢٨ نائبًا.





كما شهد البهو الفرعونى اجواء احتفالية اثناء لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية و كان لافتا حضور عدد من النواب الحاليين لبرلمان ٢٠١٦ و منهم النائب محمود هيبة كما حضر عدد من النواب الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان ٢٠٢١ مثل: الدكتورة إيناس عبد الحليم ،أحمد العوضى ،هشام الحصرى.





وعلى هامش استخراج كارنية عضوية مجلس النواب 2021، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن هناك آمال كثيرة تتعلق على المجلس الجديد، لاستكمال البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومي المصري ومصلحة الشعب.





وأكد بعد إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، أن المجلس يمثل الشعب بكل طوائفه، مشيرا إلى أنه سيكون داعما للقيادة السياسية وباقي سلطات الدولة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس الجديد سيعمل على إرساء أركان الدولة، وسيكون هناك تنسيق وتعاون مع مجلس الشيوخ.





وأوضح أنه بوجود المجلسين تكتمل أركان العملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن المجلس في انتظار قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.





رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: مجلس النواب الجديد سيستكمل ما بداه البرلمان الحالي

المجلس الجديد بتنوعه سيكون إضافة قوية للدولة المصرية وداعما للقيادة السياسية



وأكد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب الجديد سيستكمل ما بداه البرلمان الحالي من مهام تشريعية و رقابية المقرر أن تنتهي ولايته في 9 يناير القادم.

وقال «ناصر»، في تصريحات له عقب استلامه لكارنيه العضوية، أن البرلمان الجديد سيكون أمامه تحديات كبيرة وعلى رأسها دعم بنية الاقتصاد القومي حتى يعود ذلك على المواطن ويشعر بزيادة في الدخل الشهري له.



و اضاف : إلى أن «ما يهم البرلمان الجديد هو الوقوف مع المواطن في خندق واحد، ولا بُد أن نعمل سويا لتخفيف المعاناة عن المواطن، والذي ضرب المثل والقدوة في الوقوف داعما للدولة المصرية والقيادية السياسية في أحلك الظروف وخاصة في الملف الاقتصادي، وعملية الإصلاح»،

و قال " آن الأوان لكي يجني المواطن ثمار هذا الإصلاح، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية إلا إننا سنعمل سويًا لجلب مزيد من الاستثمار من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمناخ التشريعي والرقابي وكذلك لخلق فرص عمل وخفض نسب البطالة وزيادة الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو».

و قال بأن المجلس الجديد بتنوعه المختلف سيكون إضافة قوية للدولة المصرية وداعما للقيادة السياسية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.







من جانبه، قال النائب يوسف الحسيني ان المجلس الجديد يتميز بالتعددية الحزبية ، وأول مرة منذ الخديوي اسماعيل تخوض المعارضة الانتخابات علي القوائم.





وأكد الحسيني أن أهم أولويات برلمان ٢٠٢١ هو ١٠٥مليون مواطن مصري نحن من أقوي ٢٠ اقتصاد في العالم طبقا لتقرير بلومبرج والاقتصاد هو اهم اولويتنا





وأضاف الحسيني، أنه سينضم للجنه العلاقات الخارجية رغبه أولي ثم لجنه الشؤن العربيه والرغبه الثالثه لجنه الإعلام لافتا ان سبب انضمامه للجنه العلاقات الخارجية لوضع روابط قويه وفاعله للتعامل مع الكونجرس الأمريكي، وأيضا البرلمان الأوربي.





وأكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومى أن الامانة العامة للجلس قامت بعدد من الإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية.





وأشار إلى أن المجلس الجديد سيشهد زحم تشريعى كبير ولاسيما أن هناك عدد من التشريعات الهامة سيناقشها المجلس فى الفصل التشريعى الثانى وابرزها قانون الإدارة المحلية، قائلا:هو استحقاق دستورى وعلينا إصداره.





وتوقع الفيومى إجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات نهاية الربع الأخير من العام الجديد.





وقال: العام الحالى كان عاما مليئا بالتحديات ،ورغم ذلك استطاعت الدولة المصرية والقيادة السياسية فى عبور الأزمة التى يواجهها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا .لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة التى صمدت تجاه كل هذة التحديات ولم تواجه ازمات اقتصادية.





بدورها، أكدت النائبة ميرال الهريدى عن حزب حماة الوطن الممثل فى القائمة الوطنية من أجل مصر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنها سعيدة بالتمثيل النيابى للمراة في البرلمان الجديد كما ابدت سعادتها بالاجراءات التي اتخذتها الامانة العامة للمجلس.





وأكدت النائبة أنها ستتبنى كافة القضايا التى تهم المرأة تحت قبة البرلمان كما ستعمل على توضيح الدور الذى نعمت به المرأة المصرية فى ظل وجود القيادة السياسية.



