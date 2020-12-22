بعد قرار تعليق الطيران.. الكويت توجه نداءً عاجلا لرعاياها في الإمارات

وجّهت سفارة الكويت في الإمارات اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا لرعاياها الموجودين في دولة الإمارات في حال طلب المساعدة للتواصل معها، وذلك بعد قرار السلطات الكويتية تعليق الطيران التجاري من والى الكويت حتى مطلع يناير المقبل.





ودعت السفارة الكويتية بالإمارات في بيان صحفي لها مواطنيها إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والارشادات الصحية الصادرة عن السلطات الإماراتية الخاصة بمواجهة تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).





كما طالبت السفارة الكويتية المواطنين الموجودين في الامارات بضرورة التواصل معھا في حال طلب المساعدة على رقم الطوارئ التابع للسفارة 00971506817788.





ويشار الي ان مجلس الوزراء الكويتي قد اصدر قرارا بتعليق رحلات الطيران التجاري من والى مطار الكويت الدولي اعتبارا من الساعة ال11 من مساء أمس الاثنين وحتى نهاية الجمعة الأول من يناير المقبل.



