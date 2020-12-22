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شاهد .. حالة الجدل بين الصحة البريطانية والمنظمة العالمية حول تفشي سلالة كورونا الجديدة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "الغد" تقريرا بعنوان، جدل بين منظمة الصحة العالمية والصحة البريطانية حول سلالة كورونا الجديدة.

ووفقا للتقرير، فان هناك تصريحات متضاربة بين وزارة الصحة البريطانية ومنظمة الصحة العالمية حول سلالة كورونا الجديدة التى تم إكتشافها مؤخرا.

وقالت الصجة العالمية، إن السلالة الجديدة تحت السيطرة، كما أنها دعت العالم لمواصلة الإلتزام بإجراءات الوقاية من كورونا.

بينما قال وزير الصحة البريطانى، إن السلالة الجديدة من كورونا خارج السيطرة من حيث الإنتشار، بينما أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أنها تراقب السلالة الجديدة للفيروس، مؤكدة أن السلالة تحت السيطرة حتى تلك اللحظة.

 ولكن الخطير فى الموضوع والذى أقلق كثيرون من السلالة الجديدة، هى تصريحات فريق ن العلماء البريطانيين، الذى يقول إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا فى بريطانيا قد تصيب الأطفال مثل البالغين.

واتفق العلماء فى النهاية العلماء، على أن اللقاحات المتواجدة حاليا تستطيع مكافحة السلالة الجديدة من الفيروس.

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