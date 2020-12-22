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برلمان

مستقبل وطن: تنوع البرلمان الجديد سيكون إضافة قوية للدولة المصرية وداعما للقيادة السياسية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:39 م
النائب عاطف ناصر،
النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن
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فريدة محمد
أكد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب الجديد سيستكمل ما بدأه البرلمان الحالي من مهام تشريعية ورقابية المقرر أن تنتهي ولايته في 9 يناير القادم.

وأضاف «ناصر»، في تصريحات له عقب استلامه لكارنيه العضوية، أن البرلمان الجديد سيكون أمامه تحديات كبيرة وعلى رأسها دعم بنية الاقتصاد القومي حتى يعود ذلك على المواطن ويشعر بزيادة في الدخل الشهري له.

وتابع أن «ما يهم البرلمان الجديد هو الوقوف مع المواطن في خندق واحد، ولا بُد أن نعمل سويًا لتخفيف المعاناة عن المواطن، والذي ضرب المثل والقدوة في الوقوف داعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية في أحلك الظروف وخاصة في الملف الاقتصادي، وعملية الإصلاح». 

وقال: "آن الآوان لكي يجني المواطن ثمار هذا الإصلاح، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، إلا إننا سنعمل سويًا لجلب مزيد من الاستثمار من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمناخ التشريعي والرقابي، وكذلك لخلق فرص عمل وخفض نسب البطالة وزيادة الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو».

وذكر أن المجلس الجديد بتنوعه المختلف سيكون إضافة قوية للدولة المصرية وداعما للقيادة السياسية في ظلّ التحديات التي تواجهها الدولة.
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