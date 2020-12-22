ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طقس الثلاثاء.. مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 13 "فيديو"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:27 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
ريهام فيكتور
رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم الثلاثاء. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا غربًا، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس. 

كما تتوقع أن يكون طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية الغربية، يكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. 


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 13.
- الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 13.
- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 12.
- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 15.
- دمياط: العظمى 21 والصغرى 14.
- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 11.
- السويس: العظمى 21 والصغرى 12.
- العريش: العظمى 20 والصغرى 12.
- طابا: العظمى 21 والصغرى 13.
- سانت كاترين: العظمى 20 والصغرى 5.
- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 16.
- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 16.
- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 10.
- بني سويف: العظمى 22 والصغرى 10.
- المنيا: العظمى 22 والصغرى 8.
- أسيوط: العظمى 23 والصغرى 9.
- سوهاج: العظمى 23 والصغرى 10.
- قنا: العظمى 25 والصغرى 10.
- الأقصر: العظمى 26 والصغرى 11.
- أسوان: العظمى 27 والصغرى 12.
-الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 8.
- حلايب: العظمى 26 والصغرى 19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار تبدأ في هذا التوقيت

طقس الخميس .. أمطار رعدية بـ 4 محافظات.. وانخفاض كبير في درجة الحرارة بالقاهرة

طقس الخميس| بارد ليلا على معظم الأنحاء والصغرى فى القاهرة 21

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 17

الري تعلن خريطة هبوط الأمطار حتى الإثنين

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 6-12-2020 بمحافظات مصر

ترشيحاتنا

شرط جزائي 6 ملايين يورو.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد لتعديل عقده

أحمد يخطف قلب خلود في حفل بهيج.. صور

خاص .. أفريقيا تدخل التاريخ بأكبر تجمع اقتصادي فى العالم

كرات اللهب تتصاعد للسماء.. شاهد.. حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا بمنطقة المرج

الزراعة: الزرافات الجديدة بحديقة الحيوان قيمتها 2 مليون دولار أمريكى

الأسرع في الانتشار.. معلومات خطيرة عن سلالة كورونا الجديدة ومدي فاعلية اللقاح ضدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة