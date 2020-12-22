فتاوى شغلت الأذهان.. هل ذكر الله بدون وعي له ثواب؟ الإفتاء: يجوز الصلاة بالحذاء ولكن بشروط.. حكم من صلى المغرب ركعتين هل يعيد الصلاة؟ مستشار المفتي: الحلف بغير الله لا يخرج صاحبه من الإسلام

فتاوى شغلت الأذهان

هل ذكر الله بدون وعي له ثواب؟

الإفتاء: يجوز الصلاة بالحذاء ولكن بشروط

مستشار المفتي: الحلف بغير الله لا يخرج صاحبه من الإسلام

حكم من صلى المغرب ركعتين هل يعيد الصلاة؟

حكم ظهور قدم المرأة من الصندل









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل بال الكثير من الناحية الشرعية، ونرصد أبرز هذه الفتاوى في التقرير التالي:





فى البداية، ورد سؤال مضمونه: "هل ذكر الله بدون وعي له ثواب ؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأجاب شلبي قائلًا إن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أنه يعطيهم الثواب بمجرد النية، يعني إذا هم الإنسان بفعل خير ولم يفعله فله حسنة فما بالنا بمن يفعل الشيء ويذكر الله.



وأضاف: "أما مسألة الوعي أو عدمه فهي متغيرة تأتي وقد لا تأتي وهي مرتبطة بالخشوع، وفي كل الأحوال على الإنسان أن يستمر في الطاعة وأن يذكر ربه حتى لو تسرب إليه الشيطان ووسوس إليه بأنها ليست كما يجب وإن شاء الله سيأخذ الثواب".





ثم ورد سؤال آخر: " هل يجوز الصلاة بالحذاء ؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وأجاب شلبي قائلًا إنه " يجوز الصلاة بالحذاء ولكن بشرط أن يكون الحذاء طاهرا ونظيفا، وعلينا أن نراعي المكان الذي نصلي فيه يعني لا نصلي في المسجد بالحذاء".









و أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي، أن الأصل في المسلم أنه على الإسلام، والحلف بغير الله لا يخرج صاحبه من الإسلام لا سيما الحلف الدارج بالرسول صلى الله عليه وسلم.









وقال إن المشكلة عند الفكر المتطرف هو نقل القضايا الفرعية على أنها قضايا قطعية، فيحكمون على الشخص بنوايا لا يعرفون عنها شيئا، فيقول بأن من حلف بغير الله فقد أشرك به.









وأضاف "عاشور" أنه لا يجوز لأحد أن يقول بشرك من يحلف بالنبي، وأن المنهي عنه هو الحلف بغير الله تعظيما، موضحا أن المتطرفين ليس لديهم علم ولديهم معلومات يحكمون بها على إيمان الناس وإسلامهم دون أن يكون لديهم قواعد يعتمدون عليها، وأن المتطرف سينحرف عن الدين.









ولفت إلى أن قسم الله في القرآن الكريم ببعض الأمور لا يراد بها التعظيم وإنما للفت أنظار البشر لأهميتها، أما حلف البشر يكون للتعظيم الذي لا يكون إلا لله تعالى.









أما "عن حكم من صلي المغرب ركعتين فقط هل يعيد الصلاة كاملة ام يأتي بركعة فقط؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له على قناة الإفتاء على "يوتيوب".





