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تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:41 م
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقريرا يوضح تفاصيل الحالة المرورية في منطقة كورنيش النيل وبالتحديد في اتجاه امتداد شارع قصر العيني.

وأوضح مينا مكرم، مراسل البرنامج أن شارع قصر العيني يشهد كثافات مرورية مرتفعة في اتجاه ميدان التحرير وفي اتجاه منطقة المنيل، بالتزامن مع توجه المواطنين لأعمالهم.

كما أشار إلى أن هناك كثافات مرورية ممتدة من شارع سور مجرى العيون وحتى التقاطع الذي يؤدي لطريق جامعة القاهرة، حيث نصح المواطنين باتخاذ الطرق البديلة عن التي تشهد هذه الكثافات.
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