تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقريرا يوضح تفاصيل الحالة المرورية في منطقة كورنيش النيل وبالتحديد في اتجاه امتداد شارع قصر العيني.





وأوضح مينا مكرم، مراسل البرنامج أن شارع قصر العيني يشهد كثافات مرورية مرتفعة في اتجاه ميدان التحرير وفي اتجاه منطقة المنيل، بالتزامن مع توجه المواطنين لأعمالهم.



