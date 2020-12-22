بعد حريق سيارته.. اليوتيوبر أحمد حسن يطالب بحقه من شركة سيارات شهيرة

نشر اليوتيوبر أحمد حسن منشورا جديد اعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معبرا فيه عن استيائه الشديد، ومطالبا بتعويض من شركة سيارات شهيرة بعد أن اندلعت سيارته بلا سبب.

وعلق أحمد حسن، قائلا: "الحمد لله على كل شي اولا انا مش زعلان من اللى حصل لانوا فى الاول و الاخر قضاء و قدر و بحمد ربنا انى خرجت من العربيه انا و مراتى و بنتى سالمين غانمين لانى كل ما بشوف منظر العربيه بعد ما اتحرقت و اتخيل ان احنا لو كنا جواها و ملحقناش نخرج منها قبل متتحرق كان هيحصل لنا ايه قلبى بيوجعنى جدا".





وتابع: "اللى حصل بالظبط كالتالى كنت راكب العربيه انا و زوجتى و بنتى و رايحين مشوار بليل فجاه بدون اى مقدمات العربيه تطلع دخان و عربيه ماشيه جنبنا تنبهنا بده فروحنا نازلين بسرعه من العربيه و بعدت مراتى و بنتى بعيد عن العربيه و فجاه قبل ماوصل للعربيه تانى عشان اجيب متعلقاتنا الموجوده فى العربيه الاقيها بتولع حاولنا نطفيها كتير لكن كل مكنا بنحاول نطفيها بالطفيات بتاعت الحريق النار كانت بتزيد اكتر لحد ما العربيه تفحمت بالكامل".

وأضاف: "مع العلم ان العربيه لسه مشتريها من ٥ شهور بس و موديل ٢٠٢٠ و ماشيه ١٠ الاف كيلو بس و مش من شركه اى كلام دى عربيه مرسيدس cla 200 و تولع بينا و احنا ماشين فى الطريق انتوا متخيلين الشركات دى بتستهر باروحنا ازاى رغم انهم بيدعوا انهم بيحافظوا عليها بوسائل الامان اللى بتكون فى العربيه و مع العلم ايضا انى وصلتنى رسايل كتير من كذا شخص استخدم نفس الموديل ده من مرسيدس و حصلت معاه نفس المشكله بالظبط انتوا ازاى بتلعبوا بارواحنا كده".

وانهي قائلا: "دلوقتى انا عايز حقى انا واحد طلع عينى سنين و حرمت نفسى من حاجات كتير عشان اشترى العربيه دى و بعد مجبها متكملش معايا ١٠ الاف كيلو و تولع لوحدها فيبقا لازم اطالب بحقى و فى ناس كتير بتبعتلى بتقولى انت زعلان ليه دى مجرد عربيه لا حضرتك لازم ازعل لان دى بالنسبالى مش مجرد عربيه دى حلم و تعبت كتير عشان احققه و بعد محققته راح منى بسبب شركه مستهتره حضرتك لو اشتريت موبيل و الشاشه بتاعته طقت لوحدها و اتشرخت منك تانى يوم هتكون حزين جدا و هتروح تبهدل الشركه اللى اشتريت منها التليفون مابالك بقا باللى حصل معايا . حسبى الله و نعم الوكيل و انا مش عايز حاجه غير حقى ياريت تقفوا جنبى"