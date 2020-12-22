ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد حريق سيارته.. اليوتيوبر أحمد حسن يطالب بحقه من شركة سيارات شهيرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

نشر اليوتيوبر أحمد حسن منشورا جديد اعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معبرا فيه عن استيائه الشديد، ومطالبا بتعويض من شركة سيارات شهيرة بعد أن اندلعت سيارته بلا سبب.

وعلق أحمد حسن، قائلا: "الحمد لله على كل شي اولا انا مش زعلان من اللى حصل لانوا فى الاول و الاخر قضاء و قدر و بحمد ربنا انى خرجت من العربيه انا و مراتى و بنتى سالمين غانمين لانى كل ما بشوف منظر العربيه بعد ما اتحرقت و اتخيل ان احنا لو كنا جواها و ملحقناش نخرج منها قبل متتحرق كان هيحصل لنا ايه قلبى بيوجعنى جدا".


وتابع: "اللى حصل بالظبط كالتالى كنت راكب العربيه انا و زوجتى و بنتى و رايحين مشوار بليل فجاه بدون اى مقدمات العربيه تطلع دخان و عربيه ماشيه جنبنا تنبهنا بده فروحنا نازلين بسرعه من العربيه و بعدت مراتى و بنتى بعيد عن العربيه و فجاه قبل ماوصل للعربيه تانى عشان اجيب متعلقاتنا الموجوده فى العربيه الاقيها بتولع حاولنا نطفيها كتير لكن كل مكنا بنحاول نطفيها بالطفيات بتاعت الحريق النار كانت بتزيد اكتر لحد ما العربيه تفحمت بالكامل".

 

وأضاف: "مع العلم ان العربيه لسه مشتريها من ٥ شهور بس و موديل ٢٠٢٠ و ماشيه ١٠ الاف كيلو بس و مش من شركه اى كلام دى عربيه مرسيدس cla 200 و تولع بينا و احنا ماشين فى الطريق انتوا متخيلين الشركات دى بتستهر باروحنا ازاى رغم انهم بيدعوا انهم بيحافظوا عليها بوسائل الامان اللى بتكون فى العربيه و مع العلم ايضا انى وصلتنى رسايل كتير من كذا شخص استخدم نفس الموديل ده من مرسيدس و حصلت معاه نفس المشكله بالظبط انتوا ازاى بتلعبوا بارواحنا كده".

 

 وانهي قائلا: "دلوقتى انا عايز حقى انا واحد طلع عينى سنين و حرمت نفسى من حاجات كتير عشان اشترى العربيه دى و بعد مجبها متكملش معايا ١٠ الاف كيلو و تولع لوحدها فيبقا لازم اطالب بحقى و فى ناس كتير بتبعتلى بتقولى انت زعلان ليه دى مجرد عربيه لا حضرتك لازم ازعل لان دى بالنسبالى مش مجرد عربيه دى حلم و تعبت كتير عشان احققه و بعد محققته راح منى بسبب شركه مستهتره حضرتك لو اشتريت موبيل و الشاشه بتاعته طقت لوحدها و اتشرخت منك تانى يوم هتكون حزين جدا و هتروح تبهدل الشركه اللى اشتريت منها التليفون مابالك بقا باللى حصل معايا .  حسبى الله و نعم الوكيل و انا مش عايز حاجه غير حقى ياريت تقفوا جنبى"

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شيطان شهوة في صورة كابتن إسكواش.. 3 فتيات يسردن محاولات التحرش بهن.. المتهم: لحظة ضعف مني.. والدة إحداهن: رفضت التقدم ببلاغات خوفا على سمعة ابنتي

بـ الكاجوال.. رشا مهدي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية توجه رسالة مطمئنة للصيادين وتحذر قائدي السيارات.. فيديو

بعد رفضه عمل زوجته وبناته بالفن.. ماجد المصري: حرية شخصية ولم أقصد إهانة أى زميلة.. فيديو وصور

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس

حقيقية غياب مروان محسن عن مباريات الأهلي لأسباب نفسية

كرات اللهب تتصاعد للسماء.. شاهد.. حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا بمنطقة المرج

هل يجوز قول إنك لا تخلف الميعاد في حديث عقب الأذان .. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد