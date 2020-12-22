المصرية مش لوحدها نكدية.. منال سلامة: ربنا يكون في عون الرجالة الإيطاليين.. شاهد

عرضت الفنانة منال سلامة ، قصة شاب إيطالي ، تشاجر مع زوجته ؛ وقام بالتمشية أكثر من 450 كيلو ، ولم يتوقف إلا بعد أن قبضت عليه الشرطة الإيطالية ؛ لكسره قواعد حالة الطوارئ ، الخاصة بأزمة كورونا .





وتابعت منال سلامة ، خلال برنامج "حلو الكلام" ، والمذاع على فضائية "ًصدى البلد" ، "النهاردة هكون في صف الرجالة الإيطاليين فقط لأن الخبر صدمني" .





وعقبت : " ربنا يكون في عون الرجالة الإيطاليين اللي بيعانوا من نكد الست الإيطالية " .





وحذَّر الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية والتجميل من أضرار النكد والحزن على الصحة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ، الأيام الماضية.





وقال عبر صفحته على فيس بوك : " احذروا النكد، إن النكد يؤثر على جهاز المناعة و يضعفه، حتى لا تخسر صحتك من أجل ما لا يستحق، مع ازدياد أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر " .

أوضح الناظر أن الجهاز المناعي يعتبر من أهم الأجهزة التي تقاوم فيروس كورونا في الجسم، فإذا كان الجهاز المناعي قوي لن يتمكن الفيروس من مهاجمة الجسم، و إذا هاجمه سيتمكن الإنسان من التخلص منه في أسرع وقت قبل أن يتسبب في إصابته بمضاعفات .

و نشر الدكتور هاني الناظر مجموعة من الأطعمة و المشروبات التي تعزز من قوة الجهاز المناعي في جسم الإنسان، أبرزها، الجنزبيل، و النعناع ،و القرفة، والينسون، و السلطة الخضراء والأسماك و اللحوم و الابتعاد تماما عن شرب المشروبات الغازية المليئة بالسكريات .



