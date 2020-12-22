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توك شو

تعرف على خصائص السلالة الجديدة لفيروس كورونا | فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
قال الدكتور" خالد الشافي" الاختصاصي فى الأمراض المعدية والفيروسات، إن فيروس كورونا من أصغر الجراثيم الحية ولها قابلية على التنوع والتطور، مضيفًا أنه خلال السنة الماضية ظهر حوالى 1200 طفرة منذ أن بدأت الجائحة.

وأضاف "الشافى" خلال مداخلة هاتفية على قناة "روسيا اليوم" أن السلالة الجديدة ظهرت نتيجة لتراكم طفرات تصل إلى 17 طفرة ، مضيفًا أنه لا شىء يميز السلالة الجديدة عن السلالة السابقة ، فكانت السلالة السابقة تمثل ربع السلالات أما السلالة الجديدة أصبحت تمثل 70% من السلالات.

وأكد الاختصاصي فى الأمراض المعدية والفيروسات أن المستشفيات البريطانية من بداية الشهر السادس لجائحة كورونا إلى الآن  الحالات أقل حدة والوفيات أقل بكثير من الشهر الرابع والسادس للجائحة، مشيرًا إلى أن السلالة الجديدة لا تنتشر بسرعة بين الناس، ولكن المقصود بأنها سريعة أنها طغت على جميع السلالات بشكل سريع.

وأشار "الشافى" إلى أن اللقاحات جميعها تنتج المادة المضادة للفيروسات، مضيفًا أنه لا يجب الاعتماد على اللقاحات فقط ولكن أخذ الإجراءات الاحترازية.

وفى هذا السياق  دعت منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة الالتزام بإجراءات الوقاية من كوفيد-19 حول العالم في مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أعلن عن ظهورها مؤخرا. وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن هذه السلالة "ليست خارج السيطرة" ويمكن وقفها ردا على تصريح لوزير الصحة البريطاني مات هانكوك.

وأدت طفرة جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق حدود العديد من الدول مع المملكة المتحدة قبل أقل من أسبوعين من خروجها من السوق الأوروبية الموحدة.
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