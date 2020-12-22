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حوادث

لخلافات على أماكن الصيد.. صياد يعتدي على زميله بزجاجة ويصيبه في عينه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:30 م
صياد يتعدى على زميله
صياد يتعدى على زميله بزجاجه ويصيبه فى عينه
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همت الحسينى
أصيب صياد بقطع في قرنية العين اثر تعدى عليه من قبل آخر لخلاف على أماكن الصيد بإحدى مراكز الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير امن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود اشاره لمركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول كريم محمد محسوب 17 عامًا صياد ومقيم بندر المطرية مصاب بجرح قطعي اسفل العين اليمنى واخر اعلى الانف وقطع بقرنية العين اليمنى بسبب التعدي عليه من قبل صياد اخر وتم تحويله لمركز الرمد والعيون بالمنصورة.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص وبسؤال المجنى عليه اتهم محمد أ  م ١٨ عاما صياد ومقيم منطقة الغاصنة التابعة للمركز بالتعدي عليه بالضرب بزجاجة وإحداث إصابته، وذلك لحدوث مشادات كلامية بينهم على أماكن الصيد ببحيرة المنزلة.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب  وتبادل الاتهام مع المصاب بالتعدي عليه بالضرب دون حدوث إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٩٥٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز المطرية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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