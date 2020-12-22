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أخبار العالم

يعود للعصر الروماني.. لبنان تعلن عن كشف أثري جديد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:44 م
كشف اثري في مدينة
كشف اثري في مدينة بعلبك اللبنانية
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محمود نوفل


كشف موقع لبنان 24 اليوم عن العثور علي آثار تعود للعصر الروماني في مدينة بعلبك اللبنانية وذلك أثناء اعمال تتعلق بتمديد شبكات صرف مياه الأمطار في المدينة. 

وافاد الموقع بأن  العمال تمكنو من العثور على لوحات من الفسيفساء تعود إلى العهد الروماني أثناء ممارسة عملهم.


وأوضح الموقع اللبناني انه وفور الاكتشاف تم مخاطبة  مديرة الآثار اللبنانية لور سلوم والتي قامت بالإشراف على عملية الحفر لتبيان الاكتشاف الجديد الذي يقع شرقي القلعة التاريخية في مدينة الشمس امام مبنى البلدية.

ويقع  الاكتشاف الاثري الجديد علي مسافة 200 متر  عن قلعة بعلبك. 
 
وبدوره فقد شدد رئيس لجنة السياحة في البلدية محمد عواضة على ضرورة وقف اعمال الحفريات لاجراء المزيد من التنقيب والبحث على هذه اللوحات التاريخية، مشيرا الى تصدع في بعض اللوحات بسبب أشغال سابقة لشركتي الكهرباء واوجيرو في المدينة.
 
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