يعود للعصر الروماني.. لبنان تعلن عن كشف أثري جديد









كشف موقع لبنان 24 اليوم عن العثور علي آثار تعود للعصر الروماني في مدينة بعلبك اللبنانية وذلك أثناء اعمال تتعلق بتمديد شبكات صرف مياه الأمطار في المدينة.





وافاد الموقع بأن العمال تمكنو من العثور على لوحات من الفسيفساء تعود إلى العهد الروماني أثناء ممارسة عملهم.









وأوضح الموقع اللبناني انه وفور الاكتشاف تم مخاطبة مديرة الآثار اللبنانية لور سلوم والتي قامت بالإشراف على عملية الحفر لتبيان الاكتشاف الجديد الذي يقع شرقي القلعة التاريخية في مدينة الشمس امام مبنى البلدية.





ويقع الاكتشاف الاثري الجديد علي مسافة 200 متر عن قلعة بعلبك.