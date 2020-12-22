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برلمان

وكيل تشريعية النواب: دور المجلس سيكون محققا لأقصى إنتاجية ممكنة وداعمة للأمن والاستقرار

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:30 م
النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي
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يوسف سامح
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الاجندة التشريعية مرتبطة بالواقع المصري بعاملين رئيسين التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مكافحة  الارهاب والعامل الثاني الوضع الاقتصادي 

وأضاف الطماوي، عقب استخراجه كارنيه عضوية النواب  أن دور المجلس سيكون محققا لأقصى انتاجية ممكنة وداعمة لحالة الأمن والاستقرار ومهيئا لبنية تشريعية جاذبة للإستثمار مع الحفاظ على فاعلية البرامج الحماية الاجتماعية،فضلا عن استخدام أدوات الرقابة بما يحقق الصالح العام. 

أماعن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واستمراره كوكيل للجنة،قال الطماوي: "إن قوة الأحزاب بالانضباط التنظيمي ولن أترشح لأي منصب إلا في  ضوء رؤية حزب مستقبل وطن".
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