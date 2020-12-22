وكيل تشريعية النواب: دور المجلس سيكون محققا لأقصى إنتاجية ممكنة وداعمة للأمن والاستقرار

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الاجندة التشريعية مرتبطة بالواقع المصري بعاملين رئيسين التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مكافحة الارهاب والعامل الثاني الوضع الاقتصادي





وأضاف الطماوي، عقب استخراجه كارنيه عضوية النواب أن دور المجلس سيكون محققا لأقصى انتاجية ممكنة وداعمة لحالة الأمن والاستقرار ومهيئا لبنية تشريعية جاذبة للإستثمار مع الحفاظ على فاعلية البرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن استخدام أدوات الرقابة بما يحقق الصالح العام.



