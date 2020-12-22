"البيئة" تعلن الاستثمار في المحميات الطبيعية بالعديد من المحافظات.. فيديو

أكد "وليد البطوطى" مستشار وزير السياحة الأسبق أن الاستثمار فى المحميات الطبيعية يعد من أهم الإضافات في مجال الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة بمصر، موضحا أن هذا الأمر تحقق نتيجة التعاون بين العديد من الوزارات وأن الحكومة تعمل معًا، وهو ما يخلق روحا من التعاون ينتج عنه العديد من الخطط الجيدة التي تفيد جميع القطاعات وخاصة السياحة.









وأكد "البطوطى" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "تن" أن السياحة البيئية لها محبوها على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا فى العالم هناك فرصة جيدة لرفع كفاءة المناطق السياحية وخاصة المحميات الطبيعية، ليصبح هناك تنوع غير مسبوق فى المنتج الذى يتم تقديمه من قبل وزارة السياحة سواء كانت سياحة صحراوية ، استشفائية ، شاطئية.









وأشار مستشار رئيس السياحة الأسبق إلى أن الاستثمار فى المحميات الطبيعية من الاستثمارات التى تسعى إليها مصر الفترة القادمة، من خلال تأهيل العنصر البشرى الذى سيكون متواجدا فى المحميات الطبيعية، لافتًا إلى أن السياحة المستهدفة للمحميات الطبيعية من جميع أنحاء العالم لأن لها محبين كثيرين.









وأضاف أن السياحة البيئية توجد فى العديد من المحافظات منها الساحل الشرقي وجنوب سيناء والبحر الأحمر والواحات والصحراء الغربية بالفيوم، مضيفًا أن السياحة الداخلية تعتبر الدرع الواقي للدولة المصرية، خاصة أن مصر تمتلك تنوعا سياحيا كبيرا وخاصة فى المحميات الطبيعية.