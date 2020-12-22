بعد رحيل مدربهم.. شارات حداد للاعبي غزل المحلة أمام إنبي في الدوري.. صور

اعلن مجلس اداره نادي غزل المحلة بمحافظة الغربية ارتداء لاعبي الفريق الاول لكره القدم شارات السوداء امام نظيره نادي انبي في مباراه كره القدم ضمن فعاليات الدوري العام حزنا علي وفاه الكابتن محمد فايز المدير الفني للنادي غزل المحله سابقا في الساعات الاولي من صباح اليوم اثر اصابته بفيروس كورونا .

وأعرب المحاسب حسام عزو مدير القطاع الرياضي لغزل المحلة عن حزنه العميق لوفاه "فايز" بقوله " ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته سنفتقدك يا فايز في الجنه ونعيمها" .

وكانت منشيه البكري بمدينة المحلة شهدت ظهر اليوم مراسم تشييع جثمان الكابتن محمد فايز المدير الفني الاسبق لنادي غزل المحلة عقب اداء صلاه الجنازه علي جثمانه بساحه مسجد الكبير وسط مشاركه المئات من الأهالي والرياضيين الذين حرصوا علي ارتداء والكمامات الطبيه للوقايه من اخطار الاصابه بفيروس كورونا المستجد .





وادي المشيعون من الاهالي واقارب الفقيد وقدامي الرياضيين صلاه الجنازه علي جثمان الفقيد داخل سياره اسعاف لاداء صلاه الجنازه معزول كليا لتامين حياه الحاضرين .

وتقدم مراسم التشييع عدد من قدامي الرياضيين في فترات لعب كره القدم والزمن الجميل من بينهم الكابتن نبيل حلمي و الكابتن صابر عيد و الكابتن وائل شكر والكابتن عبد العظيم الشوري وأخرين حتي مثواه الاخير لدفنه بمقابر العائله بالمقابر الجديدة .





وكان الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور توفي صباح اليوم إثر إصابتة بفيروس كورونا المستجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمحلة، ويجري تغسيلة طبقا للإجراءات الاحترازية.



