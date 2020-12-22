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فن

وسط الشجر.. رحاب الجمل تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:27 م
رحاب الجمل
رحاب الجمل
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ندى فكرى

حرصت الفنانة رحاب الجمل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة  من أحدث ظهور لها.


تألقت رحاب الجمل في صورة بالابيض و الاسود  بإطلالة جذابة من وسط الشجر مما لفت انتباه متابعيها.


ولم تتكلف رحاب الجمل في ارتداء الإكسسوارت و المجوهرات و لكنها أعتمدت على بعض القطع البسيطة مثل الحلق، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رحاب الجمل على خصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، و لفتت الأنظار بمكياجها الجذاب و المميز مما كشف عن جمال ملامحها.


رحاب الجمل شاركت فى رمضان الماضي بمسلسل البرنس الذي تدور أحداثه حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.


يذكر أن رحاب الجمل شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.


وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" - ياسمين صبرى - ويقع بين يدي عصابة الفنان فاروق الفيشاوى، ويضطر للهرب وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
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