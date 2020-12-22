نادر حمدي لمتابعيه من أمام الأهرامات: "مفاجأة قريبا"

شارك الموزع الموسيقي نادر حمدي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر من منطقة الاهرامات وحمّس جمهوره عن مفاجأة سوف تنعقد في الفترة المقبلة، وعلق نادر قائلا: " 🎼 مفاجأة ... قريبًا "

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت تعليقاتهم حول تخمين المفاجأة والتي ظن الكثير انها حفل غنائي من منطقة الاهرامات.

وقد حصد الموزع الشاب نادر حمدي مؤخرا على جائزة أفضل موزع لعام 2020 في مهرجان نجم العرب فى الحفل الذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبري بمدينة نصر، وذلك بناءً على تصويت الجماهير العربية بعد النجاحات المتتالية التي حققها.

شارك نادر حمدي، مؤخرا فى توزيع عدد من الأغنيات الناجحة لنجوم مختلفين، أبرزهم عمرو دياب، كما وزع تترات عدد من المسلسلات منها خيانة عهد ولما كنا صغيرين.

وطرح الفنان نادر حمدي سابقًا كليب بعنوان مانسيتهاش، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

وكان الفنان نادر حمدي، عضو فريق "واما" و تعاون كموزع بينه وبين عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي" في 3 أغنيات "قالك ندم" و"مغرور" و"كل حياتي".

ويشارك نادر حمدي في الموسيقي التصويرية لمسلسل لؤلؤ وهو من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبد السلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

وتؤدي الفنانة «مي عمر» دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.

مسلسل "لؤلؤ"، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وتناقلت عدد من وسائل الإعلام خبر عن تشابه مسلسل "لؤلؤ" مع قصة حياة المطربة شيرين عبد الوهاب، وهو الأمر الذي وصفه مصدر بالعمل بـ "كلام غير الدقيق".





ويشار إلى أن المسلسل يتحدث عن قصة صعود مطربة في ظروف صعبة هو ربما الذي أدي إلى مثل هذا اللغط.