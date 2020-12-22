ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نقابة المعلمين بطنطا تكرم وكيل تعليم الغربية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:16 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
Advertisements
احمد علي
كرمت  النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا اليوم الثلاثاء ناصر حسن  إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ثقة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعيينه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

 وعبر الحضور من النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال في مكتب وكيل الوزارة ، وأثنى الجميع على جهود وكيل الوزارة في خدمة العملية التعليمية.


وأوضح أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا دور القيادة الحكمية في اتخاذ القرارات والتي طبقها وكيل الوزارة، مؤكدًا تواصله مع النقابة ودوره الكبير في حل الكثير من القضايا.

وقامت نقابة المعلمين بطنطا بتقديم درع النقابة للأستاذ ناصر حسن، وفاءً وعرفانًا له على ما يقدمه من خدمات جليلة لمعلمي الغربية ولثقة معالى وزير التربية والتعليم. 

من ناحيته، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع رؤساء ومجالس إدارة اللجان الفرعية على مستوى المحافظة على هذه المشاعر الطيبة  وتقدير جهودهم نحو المعلم والمشاركة الإيجابية الفعالة فى العملية التعليمية على مستوى المحافظة.
نقابة المعلمين بطنطا تكرم وكيل تعليم الغربية
نقابة المعلمين بطنطا تكرم وكيل تعليم الغربية
نقابة المعلمين بطنطا تكرم وكيل تعليم الغربية
نقابة المعلمين بطنطا تكرم وكيل تعليم الغربية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة