نقابة المعلمين بطنطا تكرم وكيل تعليم الغربية

كرمت النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا اليوم الثلاثاء ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ثقة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعيينه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.





وعبر الحضور من النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال في مكتب وكيل الوزارة ، وأثنى الجميع على جهود وكيل الوزارة في خدمة العملية التعليمية.









وأوضح أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا دور القيادة الحكمية في اتخاذ القرارات والتي طبقها وكيل الوزارة، مؤكدًا تواصله مع النقابة ودوره الكبير في حل الكثير من القضايا.





وقامت نقابة المعلمين بطنطا بتقديم درع النقابة للأستاذ ناصر حسن، وفاءً وعرفانًا له على ما يقدمه من خدمات جليلة لمعلمي الغربية ولثقة معالى وزير التربية والتعليم.



